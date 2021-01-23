Детский омбудсмен Москвы считает недопустимым вовлекать детей в несанкционированные митинги

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская считает недопустимым вовлекать несовершеннолетних в незаконные акции. Она напомнила, что «по закону детей нельзя вовлекать в политические игры».

«Я отрицательно отношусь, когда несовершеннолетних детей всячески призывают различными способами ходить на митинги»,— заявила ТАСС госпожа Ярославская. Омбудсмен отметила, что в течение всего дня будет дежурить для того, чтобы все дети, которые попали в трудную ситуацию, могли получить помощь.

«Хочу обратиться к родителям и напомнить им, что необходимо в первую очередь объяснять детям, что они могут отстаивать свои права, когда станут старше. Конечно, для начала им придется разобраться в сущности и подоплеке тех или иных политических движений»,— сказала Ольга Ярославская.

Сегодня, 23 января, в России проходят несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Тем временем депутат Госдумы Евгений Марченко («Единая Россия») разработал законопроект о лишении свободы до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и до десяти лет — за склонение к организации массовых беспорядков. СКР концептуально поддержал законопроект.

Депутат предложил внести поправки в ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Сейчас за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции предусмотрена административная ответственность — 50 тыс. руб. для физлиц и 100 тыс. руб. для должностных лиц.

Депутат хочет наказывать за вовлечение в несанкционированные митинги ограничением свободы на два—четыре года, арестом на четыре—шесть месяцев или лишением свободы до пяти лет.

О подготовке к акциям — в публикации “Ъ” «Соцсети не пускают на улицу».