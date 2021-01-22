В Москве и Петербурге огородили центральные площади перед акциями 23 января

В Москве и Санкт-Петербурге огородили площади в центре накануне акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В столице огорожена Пушкинская площадь, пишет «Медиазона». В Петербурге, по сообщениям «Бумаги», ограждения поставили у станции метро «Гостиный двор», Дворцовой площади и Петропавловской крепости.

В Москве и Петербурге огородили центральные площади. Вот так сейчас выглядит Пушкинская:



Фото: «Медиазона»https://t.co/YC3E5iPjtR pic.twitter.com/m7DfBW3LOa — Медиазона (@mediazzzona) January 22, 2021

Ранее МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января. Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с такими призывами.

Напомним, господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».