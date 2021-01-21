В Краснодаре задержана координатор городского штаба Навального

Координатор краснодарского штаба Навального Анастасия Панченко задержана за нарушение порядка проведения массового мероприятия (ст. 20.2 ч. 2. КоАП РФ), сообщает на своей странице в социальной сети Facebook адвокат Михаил Беньяш.

Активистке вменяют два эпизода правонарушения, другие подробности пока неизвестны. «В УВД Краснодара меня запустили без проблем,— сообщил Михаил Беньяш.— Сейчас с Панченко. Пока все тихо и мирно». Массовая акция 23 января в Краснодаре не была разрешена мэрией, сообщает краснодарский штаб Алексея Навального.

Сегодня полиция задержала в Москве юриста ФБК (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Любовь Соболь за призывы участвовать в не санкционированном властями митинге 23 января. Другому юристу ФБК, Владлену Лосю, сегодня вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января и запретили въезд в страну до 27 ноября 2023 года. Позднее задержали сотрудника ФБК Георгия Албурова и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Задержания проходят и в других регионах.

Напомним, сторонники Алексея Навального призывают 23 января выйти в разных городах России на несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. Прокуратура Москвы вынесла предостережение пяти интернет-сервисам, на которых были распространены публикации с призывами к участию в акциях, а также предостерегла об ответственности 28 человек за аналогичные действия. Генпрокуратура России потребовала ограничивать доступ к ресурсам, которые призывают выйти на несанкционированные мероприятия 23 января.

О реакции на задержание Алексея Навального — в материале “Ъ” «Следующая санкция — Алексеевская».

Анна Перова, Краснодар