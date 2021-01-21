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МВД пообещало наказать срывающих погоны фейковых полицейских

В МВД России заявили, что видеоролики в соцсетях со срывающими с себя погоны и шевроны полицейскими являются фейками. Их авторов ведомство собирается привлечь к ответственности.

«Размещенные в социальных сетях видеозаписи с участием граждан в полицейской форме являются фейковыми и постановочными. Принимаются меры к их привлечению к административной ответственности»,— говорится в Twitter МВД.

Ранее в TikTok появились несколько видеороликов, на которых мужчины в форме срывают с себя погоны и шевроны и призывают выйти на митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Прокуратура Москвы вынесла предостережение пяти интернет-сервисам, на которых были распространены публикации с призывами к участию в акциях 23 января, а также предостерегла об ответственности 28 человек за аналогичные действия. Генпрокуратура России потребовала ограничивать доступ к ресурсам, которые призывают выйти на несанкционированные мероприятия.

О реакции на задержание Алексея Навального — в материале “Ъ” «Следующая санкция — Алексеевская».

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