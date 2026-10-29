Ушаков: переговоры с Украиной зависят от ее поведения 4 ноября
Проведение трехсторонних переговоров по Украине будет зависеть от того, как поведет себя Киев, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, если Украина нанесет массовые удары в День народного единства 4 ноября, Москва может изменить свою позицию.
«Мы еще посмотрим, как украинские соперники поведут себя в эти дни, это тоже много значит. Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то это, наверное, тоже каким-то образом повлияет на наше настроение», — рассказал господин Ушаков журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
О планах провести трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием Москвы, Киева и Вашингтона стало известно после встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа 21 октября. Спустя неделю Юрий Ушаков заявил, что они состоятся только после 4 ноября, однако дату определят позже. Тогда же господин Ушаков напомнил о срыве предыдущего раунда переговоров по вине украинской стороны.