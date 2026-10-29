Ушаков: переговоры с Украиной зависят от ее поведения 4 ноября

О планах провести трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием Москвы, Киева и Вашингтона стало известно после встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа 21 октября. Спустя неделю Юрий Ушаков заявил, что они состоятся только после 4 ноября, однако дату определят позже. Тогда же господин Ушаков напомнил о срыве предыдущего раунда переговоров по вине украинской стороны.