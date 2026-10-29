Уйти по-нашему, по-бразильски
Как Флавиу Болсонару удалось сбежать в США
Подставные автомобили, обманувшие полицию, тайный переход границы, рейс на частном самолете. И все это под ежеминутным контролем лидеров двух ведущих государств Америки. Все это могло бы стать сценарием очередного шпионского фильма. Но, как уверяет The Wall Street Journal, это достаточно точное описание того, как бразильский сенатор Флавиу Болсонару, проигравший на этой неделе президентские выборы, бежал в США, нарушив запрет на выезд из страны.
Мир все еще обсуждает бегство в США бразильского политика Флавиу Болсонару. Сенатор, сын экс-президента Жаира Болсонару, проигравший на этой неделе во втором туре президентских выборов, покинул страну, несмотря на запрет судебных властей, и объявился в Майами. И если до сих пор интерес этот ограничивался скорее политическим влиянием события на ситуацию в самой Бразилии и отношения этой страны с соседями и США, то теперь все большее внимания медиа уделяют самим обстоятельствам побега. Нью-йоркская The Wall Street Journal провела расследование и утверждает, что побег сенатора был во многом скоординирован его друзьями, близкими к президентам США и Аргентины Дональду Трампу и Хавьеру Милею.
План бегства господина Болсонару сложился 26 октября, когда сенатор и его союзники начали опасаться того, что его поражение на выборах может стать прелюдией к его аресту. Опасения подогрело и требование властей сдать паспорта и не покидать страну.
Ключевой фигурой организации побега стал младший брат сенатора Эдуарду Болсонару. Он сумел добиться поддержки лидеров США и Аргентины.
Дональд Трамп утвердил решение о выдаче семье сенатора въездных виз. Хавьер Милей выделил для координации усилий по бегству господина Болсонару в США своего советника Сантьяго Капуто.
План начал осуществляться менее чем через сутки после второго тура президентских выборов. Вечером 26 октября от находившегося под круглосуточным полицейским наблюдением дома сенатора отъехали в разные стороны одновременно четыре похожих автомобиля с затемненными стеклами. За каждым из них бросились и полицейские, и разбившие у дома свой лагерь журналисты. Уже на следующий день близкие к господину Болсонару люди говорили, что он находится в Майами. Но это было враньем.
Пока днем 27 октября мировые и бразильские медиа говорили о бегстве сенатора в США, господин Болсонару и его семья оставались в Аргентине. И никем не преследуемые (их же искали в США) на одном автомобиле преодолели несколько сотен километров, к вечеру добравшись до моста имени Танкреду Невиса, соединяющего бразильский и аргентинский берега реки Игуасу. По информации аргентинских властей, семейство Болсонару пересекло границу в 22:50 по местному времени. После этого в сопровождении полицейского эскорта автомобиль добрался до международного аэропорта Пуэрто-Игуасу. Там его уже ожидал самолет Gulfstream G400, накануне прибывший из Буэнос-Айреса.
Как сообщает The Wall Street Journal, самолет был зафрахтован младшим братом беглеца Эдуарду при непосредственной поддержке одного из советников президента США Джейсона Миллера. Координатор плана с аргентинской стороны, советник президента Милея Сантьяго Капуто находился в самом пограничном городке Пуэрто-Игуасу.
Семья сенатора Болсонару заняла места в самолете примерно в 23:30 вечера 27 октября, после чего самолет взлетел и взял курс на эквадорский город Гуаякиль. Там он сделал дозаправку и вылетел уже в США. Как утверждает WSJ, судя по манифесту, сенатор, его жена и двое их дочерей прибыли в США по итальянским документам. На борту также находились два пилота и стюардесса.
В 9:30 28 октября самолет приземлился в гражданско-военном аэропорте Майами-Опа-Лока. Семейство усадили в ожидавший внедорожник, который и уехал в неизвестном направлении.
Ссенатор, бежав из страны в США, буквально повторил опыт своего отца. В декабре 2022 года, проиграв на президентских выборах, Жаир Болсонару также отказался признать поражение и уехал в Майами. Там он оставался примерно три месяца, а потом вернулся на родину. Позже Болсонару-старший был признан виновным в попытке организовать мятеж. Сейчас он отбывает 27-летний срок заключения под домашним арестом.