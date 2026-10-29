Уйти по-нашему, по-бразильски

Пока днем 27 октября мировые и бразильские медиа говорили о бегстве сенатора в США, господин Болсонару и его семья оставались в Аргентине. И никем не преследуемые (их же искали в США) на одном автомобиле преодолели несколько сотен километров, к вечеру добравшись до моста имени Танкреду Невиса, соединяющего бразильский и аргентинский берега реки Игуасу. По информации аргентинских властей, семейство Болсонару пересекло границу в 22:50 по местному времени. После этого в сопровождении полицейского эскорта автомобиль добрался до международного аэропорта Пуэрто-Игуасу. Там его уже ожидал самолет Gulfstream G400, накануне прибывший из Буэнос-Айреса.