AP: Китай наращивает экспорт чистой энергетики

Страна является крупнейшим в мире поставщиком оборудования для возобновляемой энергетики, от солнечных панелей и ветряных турбин до электромобилей и аккумуляторов. За первые девять месяцев года экспорт электромобилей из Китая вырос на 61%, до $72,8 (для сравнения, показатель за весь прошлый год составил $39,7 млрд). Экспорт ветряных турбин вырос на 45%, аккумуляторов — на 39%, а солнечного оборудования — на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года.