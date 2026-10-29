AP: Китай наращивает экспорт чистой энергетики
Китай экспортирует рекордные объемы технологий и оборудования для чистой энергетики, сообщает AP, со ссылкой на доклад финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).
Страна является крупнейшим в мире поставщиком оборудования для возобновляемой энергетики, от солнечных панелей и ветряных турбин до электромобилей и аккумуляторов. За первые девять месяцев года экспорт электромобилей из Китая вырос на 61%, до $72,8 (для сравнения, показатель за весь прошлый год составил $39,7 млрд). Экспорт ветряных турбин вырос на 45%, аккумуляторов — на 39%, а солнечного оборудования — на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
По данным исследователей, внедрение уже поставленных в 2026 году технологий позволит ежегодно предотвращать выбросы около 450 млн тонн углекислого газа, что примерно соответствует годовым выбросам Бразилии. По оценке CREA, за весь срок службы они помогут предотвратить выброс около 8,4 млрд тонн углекислого газа, что составляет примерно 24% годовых мировых выбросов и больше, чем вместе взятые выбросы США и Индии.