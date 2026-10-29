Платно, с СМС и регистрацией

Насколько такая мера ударит по серому импорту и повлияет ли на стоимость устройств, будет зависеть, во-первых, от самих механизмов, которые должны быть прописаны, а во-вторых, от размера пошлины для, так скажем, легализации устройства. Как отделить устройство, которое человек просто купил для себя за рубежом, от того, которое незаконно, без уплаты таможенных платежей ввезет какой-то импортер, физическое лицо или ИП? Как это отличить? Никак, по сути. Поэтому для того, чтобы эти устройства потом работали, будет предусмотрен, как мы понимаем, некий механизм легализации, то есть уплаты пошлины. Но её размер пока непонятен. Многое кроется в деталях, потому что если пошлина будет достаточно ощутимая, то это поможет в борьбе с нелегальным ввозом. Экономическая целесообразность такого ввоза станет ниже. Если это небольшая пошлина или её не будет вообще, тогда с точки зрения борьбы за легализацию этот механизм работать не будет».