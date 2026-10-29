Платно, с СМС и регистрацией
Что изменится для владельцев «серых» телефонов
Серый рынок смартфонов рискует исчезнуть в России. Минцифры хочет ввести обязательную регистрацию IMEI для всех гаджетов, которые ввезли без таможенного оформления. Об этом сообщают источники РБК.
Речь об уникальном 15-значном номере, который производители присваивают каждому телефону. В марте российские власти введут для IMEI отдельную базу, а данные будут вносить операторы связи.
По задумке Минцифры, если владелец не зарегистрирует номер смартфона за две недели, его отключат от сети. Если инициатива вступит в силу, импортеры могут поднять цены на устройства, привезенные по серой схеме, отмечает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов:
«То, что сегодня подразумевается в пакете законов, там говорится, что база заполняется за счет содействия операторов связи, то есть тех, кто видит, собственно, IMEI в сети. А еще таможни. Таможня знает номера, потому что мы уже многие годы заполняем соответствующую графу в таможенной декларации, указывая там IMEI-номера. Поэтому, в принципе, вся эта информация в таможне есть. Вопрос, как она её будет использовать, насколько эффективно эта база будет создана. Вот об этом речь. Важно, чтобы для импортеров легальной продукции не было дополнительных сложностей.
Насколько такая мера ударит по серому импорту и повлияет ли на стоимость устройств, будет зависеть, во-первых, от самих механизмов, которые должны быть прописаны, а во-вторых, от размера пошлины для, так скажем, легализации устройства. Как отделить устройство, которое человек просто купил для себя за рубежом, от того, которое незаконно, без уплаты таможенных платежей ввезет какой-то импортер, физическое лицо или ИП? Как это отличить? Никак, по сути. Поэтому для того, чтобы эти устройства потом работали, будет предусмотрен, как мы понимаем, некий механизм легализации, то есть уплаты пошлины. Но её размер пока непонятен. Многое кроется в деталях, потому что если пошлина будет достаточно ощутимая, то это поможет в борьбе с нелегальным ввозом. Экономическая целесообразность такого ввоза станет ниже. Если это небольшая пошлина или её не будет вообще, тогда с точки зрения борьбы за легализацию этот механизм работать не будет».
Зарегистрировать устройство нужно будет на «Госуслугах», а неверифицированных пользователей будут отключать от связи сотовые операторы, пишет РБК со ссылкой на источники в Минцифры. Пока проект только обсуждается в аппарате правительства и может быть изменен. Блокировку «серых» устройств без IMEI действительно стоит доработать, считает управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов:
«Здесь решается сразу же несколько задач. Таможенные сборы, которые стимулируют перекладывание этих расходов на покупателя, поскольку вообще бизнес продажи мобильных устройств не славится своей высокой маржинальностью. Это приведет к тому, что вырастет стоимость недорогих позиций смартфонов некоторых, такого вот второго эшелона. И также усиление контроля за коммуникациями.
Мы видим ряд мер, которые направлены на то, чтобы идентифицировать SIM-карту, за которой стоит человек, а сейчас вот и устройство. Фактически у нас все теснее становится связка: человек, его мобильный номер и устройство.
Все-таки хочется понять, это недопущение пользования соответствующим устройством или это отключение пользователя как такового. Допустим, он вытащил SIM-карту и вставил её в зарегистрированный телефон. Фактически-то оператор не устройство выключает, не его, так скажем, компетенция. Или какие-то действия нужно предпринимать? Вот здесь вот хочется разъяснений получить, потому что идея-то в том, чтобы не допускать использования смартфона, а не наказывать абонента. И понятно, что если это все пройдет, то будут люди, которые вдруг окажутся без связи, не будут в курсе этого закона, если он будет принят».
“Ъ FM” направил запрос в Минцифры с просьбой уточнить детали инициативы. Сейчас в России не менее половины смартфонов дороже 100 тыс. руб. ввозят без оформления в таможне. Об этом Коммерсанту сообщили аналитики Inventive Retail Group. В целом они оценили серый рынок устройств минимум в 200 млрд руб.