На Анатолия Быкова собрали первые 18 томов

В Красноярске Следственный комитет России (СКР) направил в прокуратуру первое из пяти уголовных дел в отношении бывшего алюминиевого магната и экс-депутата местного заксобрания Анатолия Быкова. Предпринимателю, ранее возглавлявшему совет директоров КрАЗа, предъявлено обвинение в заказном убийстве в 1994 году коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко из-за конфликта, возникшего по поводу распределения доходов от совместного бизнеса. Ключевым свидетелем обвинения в деле выступает организатор этого убийства — шеф банды киллеров Владимир Татаренков (Татарин), который недавно вышел на свободу, отбыв в колонии 13,5 года. Адвокат господина Быкова заявил, что считает преследование своего подзащитного «политическим». Он просил закрыть дело за отсутствием в действиях клиента состава преступления, но получил отказ.

Управление СКР по Красноярскому краю направило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения первое дело бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в преступлении более чем четвертьвековой давности. Об этом рассказали в следственном ведомстве.

События, изложенные в материалах дела, произошли в 1994 году. Им предшествовал конфликт, возникший между Анатолием Быковым с одной стороны и коммерсантами Александром Наумовым и Кириллом Войтенко — с другой. Его первопричина, по версии следствия, кроется в распределении доходов от совместного бизнеса. Триггером к активным действиям стал подрыв автомобиля господина Быкова, в результате которого олигарх чудом уцелел. Посчитав, что за организацией покушения могут стоять бывшие деловые партнеры, бизнесмен якобы решил свести с ними счеты.

Организацию их убийства, указывается в деле, он поручил криминальному авторитету Владимиру Татаренкову, имевшему собственную «бригаду» киллеров. 24 июля 1994 года штатные исполнители его банды Сергей Бакуров и Владимир Чучков из автомата Калашникова и пистолета ТТ изрешетили автомобиль с коммерсантами, а когда господа Наумов и Войтенко попытались спастись бегством, догнали и расстреляли их в упор.

В последующем один из исполнителей этого убийства, Сергей Бакуров, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Второй предполагаемый киллер, Владимир Чучков, находится в розыске по линии Интерпола. Шефу бригады киллеров Татаренкову, экстрадиции которого из Греции российские правоохранители ждали больше десяти лет, назначили 13,5 года.

Весной 2020 года, незадолго до своего освобождения из колонии, Владимир Татаренков дал показания на Анатолия Быкова как на заказчика расстрела коммерсантов. По словам Татарина, он держал рот на замке, ожидая помощи со стороны Анатолия Быкова, но не дождался ее. Свидетелем обвинения также выступил киллер Бакуров.

«Татаренков и Бакуров ранее не давали показания о причастности Быкова к совершению данного убийства, поскольку сами не признавали вину в его совершении»,— пояснила официальный представитель красноярского управления СКР Ольга Шаманская.

В мае 2020 года господина Быкова задержали сотрудники ФСБ и МВД. Следователи предъявили ему обвинение по ст. 102 УК РСФСР (убийство двух человек), по решению суда бизнесмена водворили в СИЗО. С первого дня задержания предприниматель заявлял о своей невиновности, утверждая, что его уголовное преследование организовали губернатор Красноярского края Александр Усс и начальник регионального главка МВД РФ Александр Речицкий. Осенью 2020 года следственные действия по делу были завершены. Четыре месяца потребовалось господину Быкову и его защитникам для ознакомления с материалами, представленными следствием: объем дела составил 18 томов.

Как рассказал “Ъ” адвокат Алексей Прохоров, он заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своего клиента в связи с непричастностью к преступлению, но ему отказали.

Мотивы уголовного преследования своего подзащитного, неоднократно побеждавшего на выборах в региональный парламент, адвокат считает «глубоко политическими»: в апреле 2020 года как раз истекал запрет на право на участие бизнесмена в выборах.

Ранее к господину Быкову был применен так называемый криминальный фильтр, по которому судимые по тяжким статьям УК РФ граждане не могут баллотироваться в депутаты ранее чем через 10–15 лет после погашения судимости. В 2002 году Анатолий Быков получил шесть с половиной лет условно за организацию покушения на криминального лидера Красноярска Вилора Струганова (Паша Цветомузыка).

По мнению господина Прохорова, уголовное дело изобилует неточностями и противоречиями. Как отметил адвокат, в судебном процессе, который пройдет с участием присяжных заседателей, он будет настаивать на допросе судмедэкспертов, проводивших исследование тел погибших, и экспертов-баллистов, работавших с оружием и пулями, извлеченными из тел.

«Этих экспертов мы хотим видеть в суде, поскольку имеются определенные соображения относительно того, что происходило 26 лет назад. Есть определенные нюансы, связанные с гибелью Александра Наумова. По нашему мнению, Александр Наумов, скорее всего, был убит сотрудниками вневедомственной охраны, которые выскочили на звуки выстрелов и, не разобравшись, кто жертва, а кто киллер, начали пресекать преступление и стрелять из табельного оружия. Там была целая перестрелка. Впоследствии эти факты любым способом пытались вывести из дела и создать видимость того, что Александр Наумов был убит одним из нападавших»,— поведал “Ъ” защитник Прохоров.

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Отметим, что в отношении Анатолия Быкова расследуется еще четыре уголовных дела. Его обвиняют в организации убийства учредителя фирмы по утилизации промотходов Андрея Неколова, покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, создании организованного преступного сообщества, а также в налоговых махинациях на 77 млн руб. Господин Быков все претензии силовиков в свой адрес отрицает.

Константин Воронов, Новосибирск