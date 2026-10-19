В Израиле арестованы подозреваемые в нападении на дипломатов ЕС

16 октября группа израильских поселенцев в масках напала на фотожурналистку газеты The Washington Post Хайди Левин. Женщина с множественными переломами и травмами госпитализировали. 17 октября поселенцы в масках напали на группу дипломатов из Франции, Бельгии и Польши, посещавших палестинские территории. В результате серьезно пострадал находившийся в группе мэр французского города Ольнуа-Эмри — 78-летний Бернар Боду. Его пинали и били железными прутьями, выкрикивая оскорбления в адрес Франции.