Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Мир

В Израиле арестованы подозреваемые в нападении на дипломатов ЕС

Полиция Израиля сообщила об аресте десяти человек в ходе расследования нападения на европейских дипломатов и американскую фотожурналистку на Западном берегу Иордана. Как сообщает The Jerusalem Post, полиция пока не раскрывает личности подозреваемых. Израильское радио Galatz сообщило, что арестованные — граждане Израиля.
Операция по задержанию подозреваемых под названием «Оливковый лист» проходила при участии полиции округа Иудея и Самария, пограничной полиции, спецслужбы Шин-Бет и армии Израиля.
16 октября группа израильских поселенцев в масках напала на фотожурналистку газеты The Washington Post Хайди Левин. Женщина с множественными переломами и травмами госпитализировали. 17 октября поселенцы в масках напали на группу дипломатов из Франции, Бельгии и Польши, посещавших палестинские территории. В результате серьезно пострадал находившийся в группе мэр французского города Ольнуа-Эмри — 78-летний Бернар Боду. Его пинали и били железными прутьями, выкрикивая оскорбления в адрес Франции.
Израиль

Авторы

  • Алена Миклашевская
    Алена Миклашевская
    переводчик-корреспондент