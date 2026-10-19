В Израиле арестованы подозреваемые в нападении на дипломатов ЕС
Полиция Израиля сообщила об аресте десяти человек в ходе расследования нападения на европейских дипломатов и американскую фотожурналистку на Западном берегу Иордана. Как сообщает The Jerusalem Post, полиция пока не раскрывает личности подозреваемых. Израильское радио Galatz сообщило, что арестованные — граждане Израиля.
Операция по задержанию подозреваемых под названием «Оливковый лист» проходила при участии полиции округа Иудея и Самария, пограничной полиции, спецслужбы Шин-Бет и армии Израиля.
16 октября группа израильских поселенцев в масках напала на фотожурналистку газеты The Washington Post Хайди Левин. Женщина с множественными переломами и травмами госпитализировали. 17 октября поселенцы в масках напали на группу дипломатов из Франции, Бельгии и Польши, посещавших палестинские территории. В результате серьезно пострадал находившийся в группе мэр французского города Ольнуа-Эмри — 78-летний Бернар Боду. Его пинали и били железными прутьями, выкрикивая оскорбления в адрес Франции.