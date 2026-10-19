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Выпуск газеты №193/П

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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Мир

«Синьхуа»: КНР использовала новейшую подлодку для запуска ракеты в июле

Китай запустил межконтинентальную баллистическую ракету с атомной подводной лодки последнего поколения серии «Чанчжэн». Об этом сообщило агентство «Синьхуа» в китайской соцсети WeChat. Речь идет о запуске в июле 2026 года.

Li Xiangchao / Xinhua / AP

«Серия атомных подводных лодок "Чанчжэн" достигла третьего поколения, (с такой подлодки.— “Ъ”) был организован тестовый запуск баллистической ракеты подводных лодок»,— сообщило китайское агентство.
Как отмечает Bloomberg, эти данные свидетельствуют о «прогрессе Пекина в этой ключевой оборонной технологии» и о расширении возможностей его вооруженных сил, имеющем «ключевое значение с точки зрения стремления Китая стать военно-морской державой».
Китай
Азия

Авторы

  • Яна Рождественская
    Яна Рождественская
    переводчик-корреспондент