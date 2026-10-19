«Синьхуа»: КНР использовала новейшую подлодку для запуска ракеты в июле
Китай запустил межконтинентальную баллистическую ракету с атомной подводной лодки последнего поколения серии «Чанчжэн». Об этом сообщило агентство «Синьхуа» в китайской соцсети WeChat. Речь идет о запуске в июле 2026 года.
«Серия атомных подводных лодок "Чанчжэн" достигла третьего поколения, (с такой подлодки.— “Ъ”) был организован тестовый запуск баллистической ракеты подводных лодок»,— сообщило китайское агентство.
Как отмечает Bloomberg, эти данные свидетельствуют о «прогрессе Пекина в этой ключевой оборонной технологии» и о расширении возможностей его вооруженных сил, имеющем «ключевое значение с точки зрения стремления Китая стать военно-морской державой».