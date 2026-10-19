Силуанова снова повысят до вице-премьера с сохранением поста министра финансов
Антон Силуанов займет должность вице-премьера и будет совмещать ее с постом главы Министерства финансов. Это следует из кадровых предложений премьер-министра Михаила Мишустина, представленных им сегодня президенту Владимиру Путину.
Антон Силуанов в 2018–2020 годах уже занимал пост первого зампреда правительства—министра финансов. Он возглавляет министерство с 2011 года.
Подготовленные господином Мишустиным предложения по кадровым перестановкам в правительстве будут внесены на утверждение Госдумой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин уже поддержал все инициативы.