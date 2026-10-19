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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
ВластьКадры

Чем известен Дмитрий Ядров

Дмитрий Ядров предложен на пост министра транспорта
19 октября министром транспорта был предложен Дмитрий Ядров, ранее возглавлявший Росавиацию. Он сменит Андрея Никитина, который станет вице-премьером по транспорту. Подробности биографии нового министра — в справке “Ъ”.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Дмитрий Викторович Ядров родился 3 мая 1988 года. В 2010 году окончил Санкт-Петербургский университет гражданской авиации по специальности «инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства».
В 2010 году начал работать в госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД). Занимал различные должности от диспетчера управления воздушным движением Московского центра АУВД до помощника директора.
В 2018 году занял пост директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике госкорпорации по ОрВД. Через год был назначен заместителем главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
В Росавиации отвечал за федеральные проекты, связанные с развитием региональных аэропортов, доступностью авиаперевозок и доставкой грузов беспилотниками. Участвовал в модернизации системы управления воздушным движением. Под его руководством завершилось объединение 104 районных центров организации воздушного движения в 14 укрупненных региональных центров.
15 сентября 2023 года был назначен руководителем Росавиации. Среди основных направлений его работы были поддержание летной годности самолетов, сертификация отечественной авиатехники, развитие беспилотной авиации и подготовка кадров для отрасли. Действительный государственный советник РФ III класса (2022).
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