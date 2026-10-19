Чем известен Дмитрий Ядров
Дмитрий Ядров предложен на пост министра транспорта
19 октября министром транспорта был предложен Дмитрий Ядров, ранее возглавлявший Росавиацию. Он сменит Андрея Никитина, который станет вице-премьером по транспорту. Подробности биографии нового министра — в справке “Ъ”.
Дмитрий Викторович Ядров родился 3 мая 1988 года. В 2010 году окончил Санкт-Петербургский университет гражданской авиации по специальности «инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства».
В 2010 году начал работать в госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД). Занимал различные должности от диспетчера управления воздушным движением Московского центра АУВД до помощника директора.
В 2018 году занял пост директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике госкорпорации по ОрВД. Через год был назначен заместителем главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
В Росавиации отвечал за федеральные проекты, связанные с развитием региональных аэропортов, доступностью авиаперевозок и доставкой грузов беспилотниками. Участвовал в модернизации системы управления воздушным движением. Под его руководством завершилось объединение 104 районных центров организации воздушного движения в 14 укрупненных региональных центров.
15 сентября 2023 года был назначен руководителем Росавиации. Среди основных направлений его работы были поддержание летной годности самолетов, сертификация отечественной авиатехники, развитие беспилотной авиации и подготовка кадров для отрасли. Действительный государственный советник РФ III класса (2022).