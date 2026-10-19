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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Индустрии

Балтийский завод запустил реактор на строящемся атомном ледоколе «Чукотка»

На строящемся атомном ледоколе проекта 22220 «Чукотка» запустили реактор правого борта. Пуск прошел штатно, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского завода. Реакторную установку вывели на минимально контролируемый уровень мощности и откалибровали пусковую аппаратуру.
После пуска обоих реакторов РИТМ-200 на ледоколе планируется начать комплексные испытания всей ядерной энергетической установки. Сейчас ледокол находится на этапе швартовных испытаний, следующим шагом станут заводские ходовые испытания.