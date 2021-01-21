Как проходили инаугурации президентов США

На выборах президента США 1988 года республиканец Джордж Буш-старший обошел губернатора Массачусетса, демократа Майкла Дукакиса на 7,8% (53,4% против 45,6%). Буш-старший стал первым с 1837 года действующим вице-президентом, избранным в президенты. В день инаугурации вашингтонский метрополитен установил рекорд — 604 тыс. поездок, сохранявшийся до 1991 года.

Первый за 12 лет президент-демократ Билл Клинтон на выборах в 1992 году обошел предшественника на 5,6% (43% против 37,4%). Начало его инаугурации предварила молитва, впервые прошедшая в Африканской методистской церкви в Вашингтоне. Вторая инаугурация Клинтона в 1997 году впервые транслировалась в прямом эфире в интернете. Церемония была отмечена рекордными 14 официальными балами в честь президента и первой леди.

В ходе выборов президента в 2000 году республиканец Джордж Буш-младший победил с небольшим перевесом (271 голос выборщиков против 266 за демократа Альберта Гора). При этом впервые за 112 лет избранный кандидат проиграл всенародное голосование (47,9% против 48,4%). В день принятия присяги на пути следования кортежа Буша стояли многочисленные демонстранты, протестующие против результатов выборов. По данным СМИ, в один из автомобилей, сопровождавших президента, попало брошенное из толпы яйцо. Вторая инаугурация Джорджа Буша в 2005 году также сопровождалась протестами. Как и в 2001 году, избранник приносил клятву на семейной Библии.

Во время своей первой инаугурации в 2009 году Барак Обама, обошедший на выборах республиканца Джона Маккейна на 7,2% (52,9% против 45,7%), повторил вслед за председателем Верховного суда США Джоном Робертсом слова присяги с ошибкой. Вместо слов «что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов» он сказал «что буду выполнять для Соединенных Штатов обязанности президента добросовестно». На следующий день церемония была повторена. Церемония стала рекордной по числу гостей (до 1,8 млн человек).

Победу на выборах в 2016 году одержал Дональд Трамп, набрав 304 голоса выборщиков против 227 за демократа Хиллари Клинтон и проиграв при этом всенародное голосование (46,1% против 48,2%). Он стал первым миллиардером, занявшим пост президента, и собрал рекордные $107 млн пожертвований на инаугурацию. Таким образом, инаугурация 45-го президента США стала самой дорогой в истории страны. Как и его предшественник, Дональд Трамп приносил клятву на Библии Авраама Линкольна.