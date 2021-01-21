Чем известен Джо Байден

Джозеф Робинетт Байден-младший родился 20 ноября 1942 года в городе Скрантоне (штат Пенсильвания). Окончил Университет Делавэра (1965), получив степень бакалавра истории и политологии, а также юридическую школу Сиракузского университета (1968), имеет степень доктора права.

С 1969 года занимался адвокатурой в управлении государственных защитников в Уилмингтоне, после чего основал собственную юридическую фирму Biden and Walsh. В 1970 году при поддержке демократов был избран членом совета округа Нью-Касл (штат Делавэр).

В 1972 году избрался в Сенат США от штата Делавэр. Переизбирался в верхнюю палату Конгресса шесть раз с 1978 по 2008 год, в разное время возглавлял юридический комитет Сената, руководил работой подкомитета по европейским делам, был председателем комитета по иностранным делам. Участвовал в президентских праймериз в 1988 году, но снял свою кандидатуру после обвинений в плагиате одной из речей. В том же году у политика была диагностирована аневризма сосудов головного мозга, он перенес ряд операций. Выдвигал свою кандидатуру на президентских праймериз в 2008 году, но в итоге снялся.

С 2009 по 2017 год занимал должность вице-президента при Бараке Обаме, курировал внешнюю политику. В апреле 2019 года объявил, что баллотируется в президенты США. 3 ноября 2020 года победил на выборах, получив 51,3% голосов избирателей (306 голосов выборщиков).

В 2019 году журнал Forbes оценивал состояние Джо Байдена и его жены в $9 млн.