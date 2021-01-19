Спасатели завершили операцию на месте схода лавины в Карачаево-Черкесии

Спасательная операция на месте схода лавины на горнолыжном курорте в поселке Домбай завершена, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии. Напомним, жертвой схода лавины, произошедшего 18 января, стал один человек, восемь человек пострадали. По сообщению МЧС, других погибших или пострадавших не обнаружили.

«Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Мусса-Ачитара, где накануне произошел сход снежной лавины»,— передает ТАСС слова представителя ведомства. По его словам, спасатели полностью обследовали тело сошедшей лавины.

Лавина сошла на горнолыжную трассу днем 18 января. Из-за схода лавины погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Сход снега могли спровоцировать работы по принудительному спуску лавин.

О ЧП на курорте — в материале “Ъ” «Лавина прошла по "синей" трассе».