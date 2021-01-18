В Карачаево-Черкесии лавина сошла на горнолыжную трассу

На горном курорте Домбай ведутся раскопки в месте схода лавины, которая сошла сегодня днем с хребта Мусса-Ачитара, где находятся трассы для катания лыжников. По предварительной информации, под лавиной могли оказаться до 12 человек, четыре человека пострадали. Одну женщину уже вытащили и передали медикам.

Сход лавины прошел в районе четвертой очереди канатной дороги. Повреждено кафе и два пункта проката горнолыжного снаряжения.

МЧС планирует увеличить группировку спасателей на месте схода лавины в три раза. «В настоящее время к работам на склоне горы привлечено более 50 человек. Всего для поиска пострадавших будут привлечены 172 человека»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС. К поискам людей под лавиной также привлечены кинологи. На место происшествия направлена аэромобильная группировка региоанльного управления МЧС.

Еще два дня назад МЧС предупреждало об опасности схода лавин выше 2000 м с 17 января по 19 января, канатные дороги не работали. «Ведомство настоятельно рекомендует до выхода на маршрут заранее узнать возможные места схода лавин и постараться их избегать, не выходить в горы в снегопад и непогоду. В случае выхода на маршрут необходимо заблаговременно пройти регистрацию и внимательно следить за личной безопасностью и изменением погоды»,— предупредило МЧС.

Александра Ларинцева, Пятигорск