Глава горнолыжной федерации «Домбай» погиб при сходе лавины в Карачаево-Черкесии

Президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов погиб из-за схода лавины в горах в Карачаево-Черкесии, сообщил его сын Шамиль Маршанкулов. Ранее сообщалось об одном погибшем при сходе лавины, однако сведений о его личности не было.

«Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти,— сказал господин Маршанкулов ТАСС.— Сейчас жду, спускают (тело.— “Ъ”)».

Позднее глава управления МЧС по Карачаево-Черкесии Александр Голоколенко заявил, что спасательные работы приостановлены «в связи с наступлением темного времени суток и неблагоприятными погодными условиями». Он сказал, что работы продолжат в светлое время суток.

Лавина на территорию горного курорта Домбай сошла с хребта Мусса-Ачитара днем 18 ноября. После схода лавины восемь человек обратились к медикам, некоторые из них — из-за проблем с сердцем. Следователи начали доследственную проверку.