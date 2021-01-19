СКР возбудил дело о халатности после схода лавины в Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесское управление СКР возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ) после схода лавины на горнолыжном курорте в поселке Домбай. Напомним, что жертвой схода лавины стал один человек.

«…поступило сообщение о сходе снежной лавины в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, под которой оказались люди. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, во время ликвидации и поисковых мероприятий под снежной массой обнаружено тело мужчины. После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека)»,— сообщается на сайте СКР.

Следователи допрашивают очевидцев и свидетелей, а также изымают интересующую их документацию. Поисковые работы на месте схода лавины продолжаются.

Лавина сошла на горнолыжную трассу днем 18 января в момент, когда на ней находились лыжники, в том числе с детьми. По оценке специалистов, она была небольшой мощности, но в ее зону попало до 12 человек. Пострадали восемь человек, один погиб, четверых нашли живыми. Погибшим оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Сход снега могли спровоцировать работы по принудительному спуску лавин.

О ЧП на курорте — в материале “Ъ” «Лавина прошла по "синей" трассе».