Концерн из ФРГ впервые отказался от участия в достройке «Северного потока-2»

Германский концерн Bilfinger SE вышел из проекта по строительству трубопровода «Северный поток-2», сообщает газета Bild со ссылкой на письма компании. Концерн стал первой компанией из ФРГ, отказавшейся от участия в проекте из-за риска попасть под действие санкций США.

У Bilfinger SE были несколько контрактов с компанией Nord Stream 2 AG, оператором «Северного потока-2», в том числе на разработку систем противоаварийной защиты и распределенной системы управления. По информации Bild, в декабре 2020 года концерн уведомил США, что намерена придерживаться норм американского акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). Издание отмечает, что на прошлой неделе Bilfinger SE подтвердила намерение расторгнуть контракты.

Немецкий концерн уведомил Nord Stream 2 AG о решении, однако «русские не ответили на сообщения», сообщает Bild. Издание отмечает, что Bilfinger SE опасается иска со стороны Nord Stream 2.

19 января США расширили санкции по «Северному потоку-2». Ограничения наложили на трубоукладчик «Фортуна», достраивающий трубопровод, и его владельца «КВТ-Рус». До этого Bloomberg сообщал, что в январе из-за риска попасть под санкции от участия в проекте отказались страховая компания Zurich, фирма Ramboll и холдинг Det Norske Veritas Holding AS.

Достройка «Северного потока-2» должна была продолжиться 15 января, однако в этот же день Nord Stream 2 AG сообщила, что отложила начало работ. Reuters со ссылкой на проспект размещения евробондов «Газпрома» сообщал, что компания предупредила инвесторов о возможной приостановке строительства из-за политического давления. Позднее представитель «Газпрома» сказал, что компания намерена достраивать «Северный поток-2» несмотря на давление.

О попытках завершить проект — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».