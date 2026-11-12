WSJ: гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга готовятся отстранить от должности

В воскресенье сам Хуанг в письме к сотрудникам признал, что был неверен своей жене, и извинился за подрыв доверия семьи и коллег. Это произошло после того, как стало известно о двух внебрачных связях господина Хуанга — с предполагаемой китайской шпионкой и с сотрудницей компании.