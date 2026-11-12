WSJ: гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга готовятся отстранить от должности
Совет директоров Nvidia готовится отстранить от должности генерального директора Дженсена Хуанга, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным издания, совет планирует собраться 11 ноября.
В воскресенье сам Хуанг в письме к сотрудникам признал, что был неверен своей жене, и извинился за подрыв доверия семьи и коллег. Это произошло после того, как стало известно о двух внебрачных связях господина Хуанга — с предполагаемой китайской шпионкой и с сотрудницей компании.
Как уточняет газета, в первый роман была вовлечена Элис Хуанг — руководитель сингапурской компании по работе с данными Megaspeed. Компания являлась крупным клиентом Nvidia и, по мнению американской разведки, работает на спецслужбы КНР. Кроме того, у гендиректора Nvidia были отношения с вице-президентом компании по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл.
Кто может сменить Дженсена Хуанга на посту гендиректора, неизвестно. Как отмечает WSJ, ранее он публично заявлял, что не верит в планирование преемственности.
После публикации материала WSJ акции компании на бирже Nasdaq снижаются на 8,6%. По данным на 03:59 мск, цена за бумагу упали до $158,75. На закрытии основной сессии акции находились на уровне $173,73 за бумагу.