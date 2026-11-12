Кушнер заявил о необходимости привлечь Европу к переговорам по Украине
Американский спецпосланник Джаред Кушнер заявил о необходимости привлечь страны Европы к переговорному процессу. По его словам газете Politico, официальные лица США отправятся в Москву 12 ноября, чтобы попросить президента РФ Владимира Путина дать «благословение» на присоединение европейских представителей к переговорам.
«Нам нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров. Мы несколько раз напрямую передавали президенту Путину и его команде, что единственный способ добиться результата — это чтобы они были рядом с нами, и я думаю, они воспринимают это с пониманием», — сказал господин Кушнер.
В Москву для встречи с российским президентом Джаред Кушнер отправится с коллегой Стивом Уиткоффом. После визита в Москву господа Кушнер и Уиткофф отправятся в Дублин, где проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и, возможно, представителями Европы.
10-11 ноября в Абу-Даби прошли переговоры представителей России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что главной темой встречи стала будущая система безопасности в Европе.