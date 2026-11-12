Кушнер заявил о необходимости привлечь Европу к переговорам по Украине

«Нам нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров. Мы несколько раз напрямую передавали президенту Путину и его команде, что единственный способ добиться результата — это чтобы они были рядом с нами, и я думаю, они воспринимают это с пониманием», — сказал господин Кушнер.