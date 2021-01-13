Немецкие зеленые требуют закрыть новый фонд в поддержку «Северного потока-2»

Председатель немецкой партии «Зеленые» Анналена Бербок потребовала немедленно закрыть созданный на днях экологический фонд, одной из целей которого должна стать поддержка проекта «Северный поток-2». Ранее немецкие СМИ сообщали, что при помощи этой организации участники «Северного потока-2» надеются избежать американских санкций.

«Тот факт, что при помощи русских денег под видом борьбы с изменением климата будет финансироваться фонд, предназначенный исключительно для завершения строительства трубопровода, просто возмутителен. Не только с точки зрения борьбы за климат, но и в геостратегическом плане»,— заявила госпожа Бербок газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, 8 января парламент (ландтаг) германской федеральной земли Мекленбург—Передняя Померания большинством голосов поддержал инициативу регионального правительства по созданию экологического фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Одной из целей фонда станет «вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток-2"».

По данным газеты Bild, фонд создаст коммерческое предприятие для завершения строительства газопровода. При этом немецкие компании не будут нарушать санкционный режим США, так как начнут взаимодействовать по вопросам завершения строительства не напрямую, а через фонд. Правительство земли, на территории которой находится финальная точка газопровода, внесет в уставный капитал фонда €200 тыс., поэтому для создания фонда требовалось согласие регионального парламента. По данным журнала Spiegel, оператор проекта строительства Nord Stream AG обещал вложить в фонд около €60 млн.

Новость о создании фонда вызвала волну критики в Германии, прежде всего со стороны сторонников партии «Зеленые», которые считают «Северный поток-2» вредным с экологической точки зрения проектом. Бывший редактор журнала Greenpeace Курт Штукенберг написал в колонке для Spiegel, что появление такого фонда — «плохая новость для климата и хорошая для "Газпрома"».

Пока не ясно, смогут ли противники проекта помешать появлению фонда.

Между тем в среду агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники: Госдепартамент США в январе сообщил европейским компаниям, которые, по его мнению, помогают строить «Северный поток-2», что им грозят санкции, поскольку уходящая администрация Дональда Трампа готовит финальный раунд санкционных мер в отношении проекта. В МИД РФ выразили уверенность в том, что трубопровод будет достроен.

Елена Черненко