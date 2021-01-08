В Германии одобрили создание фонда в поддержку «Северного потока-2»

Парламент (ландтаг) германской федеральной земли Мекленбург—Передняя Померания большинством голосов поддержал инициативу регионального правительства по созданию экологического фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Одной из целей фонда станет «вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток-2"».

«Фонд будет содействовать достижению климатических целей Германии, а также в рамках временной операционной деятельности будет поддерживать работы по завершению строительства газопровода "Северный поток-2" для обеспечения надежных поставок природного газа»,— сообщил оператор проекта строительства Nord Stream 2 AG (цитата по ТАСС).

По данным Bild, фонд создаст коммерческое предприятие для завершения строительства газопровода. При этом немецкие компании не будут нарушать санкционный режим США, так как начнут взаимодействовать по вопросам завершения строительства не напрямую, а через фонд. Правительство земли, на территории которой находится финальная точка газопровода, внесет в уставный капитал фонда €200 тыс., поэтому для создания фонда требовалось согласие регионального парламента.

1 января Сенат США проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Проект предполагает расширение санкций против «Северного потока-2». Вице-премьер России Александр Новак заявил, что проект газопровода, учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован.