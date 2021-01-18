IIHF лишила Белоруссию права на проведение ЧМ по хоккею в 2021 году

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение не проводить матчи чемпионата мира (ЧМ) по хоккею 2021 года в Белоруссии. В сообщении не уточняется, где пройдут перенесенные из Минска матчи. Федерация рассмотрит возможность проведения всех встреч турнира в Латвии.

ЧМ по хоккею должны были совместно принять с 21 мая по 6 мая Рига и Минск. Но из-за реакций белорусских властей на протесты в стране регулярные спонсоры чемпионата мира по хоккею — Nivea Men, Skoda и Liqui Moly — отказались поддерживать соревнование, если его матчи будут проходить в Минске. 16 января президент IIHF Рене Фазель сообщил, что окончательное решение будет принято в течение недели.

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