Александра Лукашенко сажают на скамью штрафников

Сегодня Белоруссия может лишиться статуса одной из хозяек — наряду с Латвией — очередного хоккейного чемпионата мира. У Международной федерации хоккея (IIHF), кажется, не осталось другого выбора, как отнять у нее турнир из-за сильного политического и финансового давления на структуру, которую грозят покинуть важнейшие спонсоры. Готовность взять на себя проведение той части первенства, за которую отвечала Белоруссия, уже выразили как Латвия, так и Дания со Словакией.

Сегодня состоится заседание совета Международной федерации хоккея, посвященное наиболее болезненной для нее теме. Она связана с проведением главного турнира IIHF — чемпионата мира, который в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса. Очередной должны были совместно принять с 21 мая по 6 мая Рига и Минск.

Вопрос насчет белорусской столицы возник практически сразу после объявления в августе победителем выборов президента страны Александра Лукашенко, вылившегося в непрекращающиеся массовые протесты. Целый ряд организаций — спортивных и политических, включая Европарламент,— призвали IIHF отнять у Белоруссии чемпионат мира в связи систематическими нарушениями прав человека в стране, а также сложной обстановкой. Между тем Александр Лукашенко на протяжении нескольких месяцев наотрез отказывался допустить такой вариант развития событий. Господин Лукашенко подчеркивал, что для переноса первенства из Минска нет никаких оснований, обещая организовать «абсолютно безопасный» и даже «лучший в истории» чемпионат. Между тем, кажется, на данный момент у IIHF не осталось иного выбора, кроме как все-таки отобрать у Белоруссии состязание.

На прошлой неделе президент федерации Рене Фазель совершил поездку в Минск, после которой столкнулся с волной критики в свой адрес. Она была связана прежде всего с его наводящими на мысль о дружеских встречах фото в компании Александра Лукашенко и руководителя Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Господа Лукашенко, возглавляющий помимо всего прочего Национальный олимпийский комитет Белоруссии, и Басков, которого IIHF называет «подозреваемым» в соучастии в убийстве оппозиционера Романа Бондаренко, попали под санкции Международного олимпийского комитета (МОК). Они, в частности, предусматривают запрет для обоих на въезд в Латвию во время чемпионата мира.

Возможно, в решающий аргумент в пользу целесообразности экстренного переноса превратились еще более свежие события. Сначала от поддержки IIHF в том случае, если Белоруссия отстоит чемпионат, объявил бренд Nivea. А в субботу о том же самом заявила в своем аккаунте в Twitter Skoda. В сообщении говорилось о том, что, «с гордостью обладая на протяжении 28 лет» статусом партнера IIHF, автомобильная компания тем не менее «уважает и продвигает права человека». Для IIHF потеря Skoda означала бы колоссальный как материальный, так и имиджевый урон.

Рене Фазель, прогнозируя в интервью ТАСС исход споров насчет чемпионата мира, фактически признал безвыходность положения федерации. По его словам, у IIHF есть «серьезные проблемы как со спонсорами, так и с политической стороны», а партнерские демарши он охарактеризовал как «еще один важный фактор», доказавший необходимость устроить экстренное заседание совета IIHF.

При этом нельзя сказать, что лишение Белоруссии права принимать часть чемпионата мира станет грозящим катастрофой ЧП с точки зрения его организации. Дело в том, что уже есть претенденты на то, чтобы забрать ее у Минска. Ранее о готовности провести первенство целиком проинформировали латвийские власти. А Рене Фазель, рассказывая ТАСС о вероятных последствиях совета IIHF, заметил, что у его структуры есть также «предложение от Дании», а кроме того, она находится «в стадии обсуждения проведения турнира с Братиславой», столицей Словакии.

Алексей Доспехов