Свобода parler

За последние дни социальная сеть Parler, созданная как альтернатива Twitter с ее жесткой политикой цензурирования, оказалась в центре внимания. После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, среди которых она пользуется популярностью, Parler отключили от хостинга. Однако это не единственная соцсеть такого рода. Альтернативные соцсети и мессенджеры, такие как Gab, Rumble или MeWe, обещают обеспечить свободу слова, которой, по их мнению, нет на традиционных платформах.

«Маяк для всех, кто ценит свободу»

Социальная сеть Parler (название от французского parler — «говорить») перестала работать с 11 января, когда Amazon принял решение отключить ее от хостинга. Parler, о которой многие услышали только в связи с ее блокировкой, тем не менее была одной из самых известных платформ у приверженцев консервативных взглядов.

Такие сервисы иногда называют «альт-тех» (alt-tech). И хотя слово «альтернативный» формально указывает лишь на то, что они являются альтернативой системе традиционных сервисов и соцсетей, ассоциации с альт-райт (так называемыми альтернативными правыми) не так уж случайны. Создатели подобных сервисов нередко придерживаются крайне правых или как минимум весьма консервативных взглядов.

Пользователи таких соцсетей, среди которых есть большое количество сторонников Дональда Трампа, считают, что их вечно обманывают «прогрессивные» элиты и лишают свободы слова технологические гиганты, такие как Google и Facebook.

Подобных взглядов нередко придерживаются и их основатели и инвесторы. Перед беспорядками в Капитолии в Parler активно распространялись посты с хештегами #FightForTrump («бороться за Трампа») и #TheStormIsHere («буря уже началась», этот лозунг связан с конспирологическим движением QAnon, распространяющим теории заговора о мировой закулисе, которой противостоит лично Дональд Трамп).

Именно это и привело к отключению соцсети. Сначала ее удалила из магазина приложений Google, затем тоже самое сделала Apple, а потом Amazon отключил ее от хостинга. Руководство Parler уже оспорило это решение в суде, однако ее генеральный директор и сооснователь Джон Матце признает, что сервис может не заработать вновь.

Генеральный директор и сооснователь Parler Джон Матце заявил, что он и его семья вынуждены скрываться из-за угроз убийства в свой адрес Фото: John Matze / LinkedIn

Parler была создана в 2018 году и, как и многие другие подобные платформы, позиционировала себя как более свободную альтернативу традиционным соцсетям и сервисам.

Parler блокировала только откровенно противозаконный контент. Кроме того, она собирала намного меньше данных пользователей, чем обычные соцсети.

Популярность соцсетей такого рода выросла уже в ноябре — во время и после президентских выборов в США, когда многие сторонники Дональда Трампа начали обвинять противников в том, что они пытаются «украсть выборы» (групп с таким посылом много на всех платформах подобного рода). На конец декабря—начало января общее число пользователей, зарегистрировавшихся в Parler, достигло 15 млн, а чисто активных пользователей составило около 2,3 млн человек.

Самым известным инвестором Parler стала Ребекка Мерсер — дочь инвестора-миллиардера Роберта Мерсера, вкладывавшего деньги в числе прочего в компанию Cambridge Analytica. Сама госпожа Мерсер известна своими консервативными взглядами и критикой традиционных соцсетей.

Одна из сооснователей и инвесторов Parler — Ребекка Мерсер Фото: Andrew Harnik / AP

«Джон (сооснователь Parler Джон Матце.— “Ъ”) и я создали Parler, чтобы обеспечить нейтральную платформу для обеспечения свободы слова, как этого хотели наши отцы-основатели (США.— “Ъ”), и создать среду соцсетей, защищающих конфиденциальность данных. Все возрастающая тирания и спесь наших технологических владык требуют того, чтобы кто-то возглавил борьбу против сбора данных и в защиту свободы слова онлайн. Этот кто-то — Parler, маяк для всех, кто ценит свободу в целом, свободу слова и конфиденциальность»,— писала госпожа Мерсер в своем аккаунте в Parler.

«Это была скоординированная акция технологических гигантов, чтобы убить конкуренцию на рынке. Мы развивались слишком успешно и слишком быстро»,— вполне в духе представлений пользователей таких соцсетей написал перед закрытием Parler Джон Матце.

Другие альтернативы

Несмотря на то, что Parler — самый известный подобный сервис, по крайней мере в последнее время, существует много соцсетей и мессенджеров, позиционирующих себя как альтернатива обычным (и, по их мнению, чрезмерно зацензурированным) сервисам.

Еще одна довольно известная соцсеть, неоднократно оказывавшаяся в центре скандалов,— Gab. Она появилась раньше, чем Parler: в 2016 году начала работать в тестовом режиме, а в 2017-м — в обычном и сразу позиционировала себя как альтернативу Twitter.

На апрель прошлого года у сервиса было 1,16 млн зарегистрированных пользователей. С тех пор их число существенно выросло. По словам основателя и генерального директора Gab Эндрю Торбы, только за несколько часов после блокировки Parler в сервисе зарегистрировалось около 600 тыс. новых пользователей.

Эндрю Торба, ранее работавший в технологических компаниях Кремниевой долины, несколько лет назад начал критиковать общую направленность руководства этих компаний и их попытки цензурировать консервативный контент.

Критики Gab обвиняют сервис в том, что в нем много экстремистского, антисемитского и другого контента, и в том, что он особенно популярен среди правых радикалов Фото: gab.com

«Все основные средства коммуникации, все основные соцсети принадлежат, управляются и контролируются "прогрессивными" руководителями, "прогрессивными" сотрудниками в Кремниевой долине. Я никоим образом не собирался создавать консервативную соцсеть. Но я ощущал, что пришло время консервативному руководителю сделать шаг и предоставить площадку, куда любой может прийти и свободно говорить без страха цензуры»,— говорил господин Торба в интервью The Washington Post еще в 2016 году, когда Gab работала в тестовом режиме.

Критики Gab обвиняют сервис в том, что в нем много экстремистского и антисемитского контента, и в том, что он особенно популярен среди правых радикалов.

Как пишет Bloomberg, среди самых популярных групп в Gab (число пользователей в некоторых из них достигает 100 тыс.) — группы сторонников Дональда Трампа и идеи о том, что он выиграл выборы прошлого года, а также движения QAnon.

В 2018 году несколько технологических компаний приостановили сотрудничество с Gab, пользователем которой был Роб Бауэр, незадолго до этого убивший 11 человек в синагоге в Питсбурге.

Еще одна соцсеть, сходная с предыдущими,— слабо модерирующая выкладываемый в ней контент и популярная среди крайне правых — MeWe. Она была создана еще в 2012 году, но особенную популярность получила в последнее время — в ней довольно много постов сторонников Дональда Трампа, сторонников идеи об «украденных выборах» или противников вакцинации. По данным сайте Apptopia, на начало этой недели у соцсети было около 15 млн пользователей.

Интерфейс MeWe часто описывается как схожий с интерфейсом Facebook Фото: mewe.com

Многие люди стали загружать MeWe после того, как стало известно о скорой блокировке Parler. По данным руководства соцсети, всего за несколько дней в конце прошлой недели в ней зарегистрировался 1 млн человек, а в воскресенье она занимала седьмое место в рейтинге приложений в App Store в США.

Большую популярность MeWe получила в Гонконге после протестов 2019–2020 годов — как альтернатива Facebook, которая при этом не будет способствовать цензуре со стороны властей материкового Китая и модерировать контент.

«Люди массово покидают Facebook и Twitter, потому что они сыты по горло постоянными нарушениями конфиденциальности, надзорным капитализмом, тергетированием, политической предвзятостью и манипуляциями новостными лентами, совершаемыми этими компаниями» — так прокомментировал рост популярности MeWe в последние дни ее представитель Дэвид Вестрич.

CloutHub позиционирует себя как сервис для создания «социальной, гражданской и политической сети», основанной на свободе слова. Он появился совсем недавно, в январе 2019 года, и также нарастил число пользователей после блокировки Parler. На сайте сервиса так описывается его функция: дать «каждому платформу, на которой его голос будет услышан». CloutHub не слишком популярен, у него лишь около 255 тыс. пользователей, однако за прошлую неделю их число выросло на 31 тыс. человек.

CloutHub позиционирует себя как сервис для создания «социальной, гражданской и политической сети», основанной на свободе слова Фото: clouthub.com

Есть своя альтернатива и у YouTube — это канадский видеосервис Rumble, также популярный среди консервативных и правых пользователей. Еще недавно этот сервис был малоизвестен, его популярность стала расти после того, как в августе 2020 года в Rumble зарегистрировался республиканец Дэвид Нуньес, а в ноябре — ведущий и блогер правых взглядов Дэн Бонджино.

В сервисе есть аккаунты многих либертарианских, консервативных и крайне правых авторов и политических обозревателей, в том числе Динеша Д'Cузы и Стивена Бэннона. Несколько дней назад Rumble подал иск против Google, обвинив компанию в том, что в поисковой выдаче она отдает предпочтение YouTube.

Есть своя альтернатива и у YouTube — это канадский видеосервис Rumble, также популярный среди консервативных и правых пользователей Фото: rumble.com

Выросла популярность и ряда платформ, ориентированных на защиту конфиденциальности и продвинутые технологии шифрования. Это, например, мессенджеры Signal и Telegram.

Signal на прошлой неделе занял первое место по скачиваниям в App Store в США, а в целом, по данным Sensor Tower, с 6 по 10 января его скачали 7,5 млн раз, что в 42 раза больше, чем неделей ранее.

Telegram, занявший второе место в App Store в США, в мире с 9 по 12 января скачали 25 млн раз.

Рост популярности независимых мессенджеров связан сразу с двумя факторами — ситуацией вокруг аккаунтов Дональда Трампа и изменением пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp. В начале января оно было дополнено пунктом о передаче личных данных корпорации Facebook, что вызвало недовольство многих пользователей.

По словам основателя Telegram Павла Дурова, в первую неделю января активная пользовательская база мессенджера превысила 500 млн человек в месяц Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ

Многие эксперты видят главную опасность соцсетей типа Parler, Gab или MeWe в том, что сторонники конспирологических теорий варятся там в собственном соку — они постоянно получают подтверждение своим взглядам, будь то идея об «украденных выборах» или о вреде вакцинации.

Такой эффект бывает и у соцсетей в целом, однако в этом случае в одном месте концентрируются сторонники довольно маргинальных теорий, да и откровенно фейковые новости распространяются там активнее.

«Намеренное отсутствие модерации контента дает свободу действий пользователям с наиболее крайними взглядами — свободу не только продвигать их, но и координировать действия, как на Капитолийском холме»,— считает Диара Таунс, представитель проекта по борьбе с дезинформацией в интернете Townes.

Яна Рождественская