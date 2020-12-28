Омбудсмен попросил проверить информацию о подготовке детей из уральского монастыря к самоубийству

Уполномоченный по правам детей по Свердловской области Игорь Мороков подал заявление в региональную прокуратуру с просьбой проверить информацию о призывах к готовности к самоубийствам воспитанников Среднеуральского женского монастыря. Информацию об этом “Ъ-Урал” подтвердил сам господин Мороков.

«Мы посмотрели один из сюжетов, в котором, на наш взгляд, речь шла о призывах к готовности совершать самоубийства. Об этом говорили взрослые, но там были дети. Нам показалось, что это идет в разрез с законом о запрете информации, наносящей вред детям (436-ФЗ, — “Ъ-Урал”). Мы никого не обвиняем и не оцениваем, а просто просим проверить. Мы бы в любом случае обратились в прокуратуру, вне зависимости, от кого бы исходили такие слова и где бы они распространялись», — сказал он.

Как пояснил Дмитрий Савченко, представляющий интересы монастыря, речь идет о проповеди, запись которой была размещена на YouTube-канале Всеволода Могучева под заголовком «За веру Христа мы на смерть стоим».

Во время проповеди Николай Романов (духовник Среднеуральского монастыря отец Сергий) приводит в пример историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елену Дивеевскую. Ее Серафим Саровский благословил на смерть вместо ее брата Михаила Мантурова. Во время проповеди Николай Романов также спрашивает у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее. «Речь не шла о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, о патриотизме», — рассказал Дмитрий Савченко. По его словам, с недавних пор Игорь Мороков «по не понятной причине участвует в травле монастыря».

«Он неоднократно посещал монастырь, общался с родителями и детьми, присутствовал на уроках. И у него никогда не было претензий. Он говорил, что друг для детей монастыря. А в сентябре он заявил, что родителей воспитанников необходимо привлечь по ст. 5.35 КоАП. (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). После этого последовало несколько заявлений в полицию, в которых он просил проверить содержание детей. Например, он писал заявление в ГУ МВД по Краснодарскому краю: в монастыре живет ребенок из этого региона. Были проверки, они не выявили никаких нарушений. Нам понятно, что у Морокова есть какая-то форма заинтересованности в инициировании таких проверок», — отметил Дмитрий Савченко.

В понедельник “Ъ-Урал” сообщал, что сторонники Николая Романова организовали круглосуточное дежурство по периметру Среднеуральского монастыря из-за возможных провокаций. В окружении экс-схимонаха рассказали, что к ним поступила информация о том, что в монастырь едет спецгруппа силовиков из Москвы, которые намерены арестовать Николая Романова. В монастыре заявляли о том, что в конфликт вовлечены «лучшие силы СКР, МВД, ФСБ». В монастыре это связывают с заявлениями о том, что на его территории готовятся акты самосожжения. В ночь на вторник силовики начали штурм монастыря.

Татьяна Дрогаева