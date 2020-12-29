Следователи задержали бывшего схимонаха Сергия

Адвокатам Сергия (Николая Романова) сообщили о задержании их подзащитного. Причины и документы, на основании которых произошло задержание, адвокатом не предоставили. Ранее СКР по заявлению епархии было возбуждено два уголовных дела, связанных с инцидентами в монастыре, по ч. 3 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на вероисповедание») и ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). Сергий по обеим статьям проходил в качестве свидетеля.

Кроме того, предположительно речь идет о возбуждении дела по ст. 110 УК РФ (склонение к самоубийству). Ранее в окружении Сергия рассказывали, что силовикам заявляли о готовящихся актах самосожжения на территории монастыря. Однако в монастыре заявили, что это провокация со стороны екатеринбургской епархии.

Сейчас его процессуальный статус неизвестен. Адвокаты направились в здание СКР по Свердловской области в Екатеринбурге на ул. Щорса. «Предварительно, можно сказать, что следственные действия проходят с грубыми нарушениями УПК. Для проведения обысков ночью должны быть веские основания, а нам про них не сообщили. Мы не знаем, почему его увезли и почему адвокатов к нему не допускают»,— сообщила “Ъ-Урал” адвокат Светлана Герасимова.

Отметим, что уполномоченный по правам детей по Свердловской области Игорь Мороков подавал заявление в региональную прокуратуру с просьбой проверить информацию о призывах к готовности к самоубийствам воспитанников Среднеуральского женского монастыря. Информацию об этом “Ъ-Урал” подтвердил сам господин Мороков.

Светлана Герасимова рассказывала “Ъ-Урал” об уголовных делах Сергия в интервью «Нельзя допускать вмешательства следователей во внутрицерковный конфликт».