Генсек НАТО призвал российские власти отпустить Навального

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к властям России с призывом освободить оппозиционера Алексея Навального, которого задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Сейчас суд выбирает политику меру пресечения.

«Я присоединяюсь к международным призывам немедленно освободить Алексея Навального. Лица, ответственные за попытку его убийства при помощи запрещенного химического оружия, должны быть призваны к ответу. Россия обязана уважать свои международные обязательства в сфере прав человека и верховенства закона»,— написал господин Столтенберг в Twitter.

Задержание господина Навального связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше», заявили во ФСИН. С 29 декабря он находится в розыске «за многократное нарушение испытательного срока».

Ранее освободить Алексея Навального призвали глава МИД Германии Хайко Маас, глава Евросовета Шарль Мишель, госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Страны Балтии предложили ЕС ввести санкции в ответ на задержание. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что цель заявлений западных политиков о задержании — отвлечь внимание от «глубочайшего кризиса» в своих странах.

Подробнее о возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».