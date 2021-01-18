МИД Германии призвал немедленно освободить Навального

МИД Германии назвал необъяснимым задержание оппозиционера Алексея Навального в Шереметьево после возвращения из Берлина, где он лечился после предполагаемого отравления. Глава министерства Хайко Маас призвал немедленно освободить господина Навального.

«Россия связана собственной конституцией и международными обязательствами в отношении принципа верховенства права и защиты гражданских прав. Эти принципы, конечно, должны применяться и к Алексею Навальному. Его следует немедленно освободить»,— говорится в заявлении господина Мааса на сайте МИД ФРГ.

В заявлении отмечено, что задержание Алексея Навального «совершенно непонятно». По словам Хайко Мааса, Германия по-прежнему ожидает, что российские власти расследуют отравление Алексея Навального.

ФСИН заявила, что задержание связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Отпустить господина Навального также призвали глава Евросовета Шарль Мишель и госсекретарь США Майк Помпео. Страны Балтии предложили ЕС ввести санкции в ответ на задержание.

Подробнее о задержании Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».