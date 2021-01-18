Страны Балтии призвали ЕС ввести санкции в ответ на задержание Навального

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали освободить оппозиционера Алексея Навального. Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления.

«Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России связи с этой акцией»,— говорится в совместном заявлении главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича, главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса и главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

ФСИН заявила, что задержание Алексея Навального связано с иском ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Политика взяли под стражу до суда.

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».