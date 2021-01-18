Лавров: история с Навальным нужна Западу для отвлечения внимания от своих кризисов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель заявлений западных политиков о задержании оппозиционера Алексея Навального — отвлечь внимание от «глубочайшего кризиса», в котором оказались их страны. Господина Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии в Россию.

«Мы видели, как ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности МИД России в 2020 году.

Ранее сегодня, 18 января, МИД Германии назвал необъяснимым задержание Алексея Навального и призвал немедленно освободить его. О необходимости освобождения политика также заявили глава Евросовета Шарль Мишель и госсекретарь США Майк Помпео. Страны Балтии предложили ЕС ввести санкции в ответ на задержание. ФСИН заявила, что задержание господина Навального связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше».

Подробнее о задержании Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».