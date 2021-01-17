Главные новости к утру 17 января

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии отклонило запрос на одобрение российской вакцины «Спутник V» для экстренного использования. Регулятор заявил, что препарат не соответствует минимальным критериям для этих целей.

Сотрудники Федерального бюро расследований выясняют, получали ли участники штурма Капитолия в Вашингтоне средства из других стран. Ведомство расследует обстоятельства перевода биткойнов на $500 тыс. ключевым фигурам ультраправых группировок в США незадолго до массовых беспорядков.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов примет решение о возобновлении карьеры после боя между бойцами Дастином Порье и Конором Макгрегором. Поединок состоится 23 января в Абу-Даби.

Великобритания проведет саммит G7 в очном формате. Он пройдет с 11 до 13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Участники обсудят пандемию COVID-19, климатические изменения и открытую торговлю. В прошлом году из-за коронавируса саммит не состоялся.

Ассоциация туроператоров России напомнила об условиях въезда в Финляндию, Катар, Индию и Вьетнам. С 27 января с ними возобновляется авиасообщение, но туристические поездки в перечисленные страны остаются недоступными.