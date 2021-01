Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры после турнира UFC 257

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов примет решение о возобновлении карьеры после боя между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором. Поединок, который возглавит турнир UFC 257, состоится 24 января в Абу-Даби.

«Хабиб сказал, что посмотрит два боя в легком весе на турнире UFC 257 (поединки между Дастином Порье и Конором Макгрегором, а также между Дэном Хукером и Майклом Чендлером.— “Ъ”), и если эти парни покажут что-то захватывающее и заставят его захотеть вернуться и драться, он будет драться»,— сказал президент UFC Дэйна Уайт в эфире телеканала ABC.

The #UFC257 stakes have been raised! ??@DanaWhite gives us an update on @TeamKhabib's fighting status. pic.twitter.com/FFC2GNeIUY