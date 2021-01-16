Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры после турнира UFC 257

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов примет решение о возобновлении карьеры после боя между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором. Поединок, который возглавит турнир UFC 257, состоится 24 января в Абу-Даби.

«Хабиб сказал, что посмотрит два боя в легком весе на турнире UFC 257 (поединки между Дастином Порье и Конором Макгрегором, а также между Дэном Хукером и Майклом Чендлером.— “Ъ”), и если эти парни покажут что-то захватывающее и заставят его захотеть вернуться и драться, он будет драться»,— сказал президент UFC Дэйна Уайт в эфире телеканала ABC.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября, после победы над американцем Джастином Гейджи. Решение прекратить карьеру он объяснял обещанием, данном своей маме после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. В январе Нурмагомедов заявил, что может задуматься о возобновлении карьеры в случае, если президент UFC предложит ему $100 млн. На счету 32-летнего спортсмена 29 побед и ни одного поражения.

О бизнес-планах Хабиба Нурмагомедова — в материале “Ъ” «Абонентов берут на болевой».