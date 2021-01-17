ФБР расследует версию о финансировании участников штурма Капитолия из-за рубежа

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США выясняют, получали ли участники беспорядков в центре Вашингтона средства из других стран, сообщает NBC News со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудников бюро.

Специалисты ФБР выясняют обстоятельства, которые касаются перевода биткойнов на $500 тыс. ключевых фигурам ультраправых группировок в США. Предположительно, средства были переведены гражданином Франции до беспорядков. Информация о платежах была предоставлена компанией, которая анализирует криптовалютные переводы.

В бюро полагают, что якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем структуры пытаются воспользоваться ситуацией в Вашингтоне «в своих интересах» в информационной сфере. Как указывают источники, власти США считают, что имеются свидетельства попыток со стороны других стран тайно оказать поддержку «политическим экстремистам».

6 января сторонники президента Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне с требованием пересмотра итогов президентских выборов. После этого аккаунты господина Трампа заблокировали несколько соцсетей, в том числе и Facebook. Основатель Facebook Марк Цукерберг отметил, что платформа компании использовалась для призывов к насильственному восстанию. Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января. Из-за опасений новых беспорядков столицу перед инаугурацией Джо Байдена патрулируют военные. Четыре комитета Палаты представителей США начали расследование беспорядков.

Подробнее о подготовке — в материале “Ъ” «Инаугурацию охраняют дозорами и заборами».