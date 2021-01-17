Саммит G7 пройдет в июне на британском полуострове Корнуолл

Вликобритания проведет саммит Группы семи (G7) с 11 до 13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

В заявлении канцелярии говорится, что Борис Джонсон использует председательство Великобритании в G7 «для объединения лидирующих демократий мира для восстановления мира после коронавируса и обеспечения более экологичного будущего». На встречу лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза будут приглашены руководители Австралии, Индии и Южной Кореи.

Участники встречи обсудят пандемию COVID-19 и климатические изменения. Они также поднимут тему всеобщего доступа населения к беспрепятственной торговле, преимуществам технологического прогресса и научных открытий.

Выбор Корнуолла местом проведения саммита офис премьер-министра Великобритании объяснил его красотой, богатым историческим прошлым, ролью во внедрении экологичных инноваций и экономической пользой, которую принесет региону мероприятие. По оценкам властей, проведение саммита принесет прибыль в районе 50 млн фунтов стерлингов ($68 млн) благодаря интересу со стороны туристов в будущем.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса саммит G7 не состоялся. Поначалу планировалось перенести мероприятие с июня на осень, но в итоге его отменили.