Регулятор Бразилии отклонил запрос на экстренное использование «Спутника V»

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии отклонило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. На сайте регулятора говорится, что препарат не соответствует минимальным критериям для этих целей.

Вечером 15 января Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запрос на вакцины «Спутник V» для экстренного использования 10 млн доз вакцины «Спутник V». Препарат планировалось поставить в Бразилию в первом квартале, также Uniao Quimica хочет наладить выпуск российской вакцины на своих предприятиях в городах Бразилиа и Гуарульюс.

«Запрос был возвращен компании (Uniao Quimica.— “Ъ”), поскольку он не удовлетворяет минимальным критериям, в частности ввиду отсутствия разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний, а также в связи с вопросами, касающимися передовых методов производства»,— заявили в агентстве.

13 января генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд и Uniao Quimica договорились о поставках в страну 150 млн доз вакцины до конца года. Бразилия занимает третье место в мире по числу зараженных COVID-19 (8,3 млн) и второе по числу летальных случаев (208 тыс.).