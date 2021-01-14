О, где же ты, шприц?

Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в России с 18 января, пообещала в среду вице-премьер Татьяна Голикова. По данным фонда «Петербургская политика», пока вакцина в большинстве регионов недоступна для простых граждан: в лучшем случае там организована предварительная запись на прививку. Местные чиновники с экспертами не согласны и заявляют, что «фиксировали все обращения».

Исследование доступности вакцинации от коронавируса эксперты «Петербургской политики» провели в рамках очередного ежемесячного рейтинга социально-политической устойчивости регионов. К успехам властей на старте прививочной кампании они отнесли преодоление «репутационного кризиса» российской вакцины «Спутник V». Кроме того, чиновники не допустили ажиотажа путем поэтапного доступа к прививке для разных категорий граждан и предварительной фильтрации желающих.

«Заведомая неравномерность» доступа к препарату, которая зависит от лоббистских способностей конкретных регионов, пока остается главной трудностью, полагают авторы доклада. По их подсчетам, только в пяти субъектах РФ доступность массовой вакцинации находится на высоком уровне, еще в пяти — на среднем, в 11 — на низком и в 14 она ограниченна. В оставшихся 50 регионах препарат для широкого круга лиц недоступен, хотя в восьми из них есть предварительная запись на укол. Также кампанию затрудняют низкие объемы вакцинации, отсутствие общего подхода к предварительной записи и очевидных преимуществ для привившихся. Пропаганда вакцинации тоже разнится от региона к региону: если федеральные СМИ стремятся разрушить негативный стереотип о вакцине, то местные журналисты дозируют информацию, опасаясь ажиотажного спроса.

К «отличникам» вакцинации «Петербургская политика» относит Москву, Подмосковье, Сахалинскую область, Ненецкий и Чукотский автономные округа, особо отмечая в последних трех субъектах отсутствие ограничений по профессиональному признаку. В число «середняков» исследователи включили Санкт-Петербург, Кемеровскую, Курганскую и Белгородскую области, а также Алтайский край. Там массовая вакцинация стартовала в конце декабря—начале января для всех желающих.

Низкую доступность вакцины эксперты зафиксировали в Челябинской, Омской, Костромской, Орловской и Новгородской областях, а также в Пермском крае, Чувашии, Коми, Хакасии, Северной Осетии и Адыгее. Там желающие привиться ранжированы по профессиональному признаку и сталкиваются с ограничениями из-за возраста, отсутствия препарата, необходимости прикрепления к поликлинике и других факторов. Ограниченная доступность со схожими проблемами выявлена в Свердловской, Самарской, Волгоградской, Новосибирской, Тверской, Пензенской и Ленинградской областях, Татарстане, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Туве, Якутии, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

Все остальные регионы исследователи относят к «двоечникам», где массовая вакцинация в принципе недоступна.

Хотя в Воронежской, Оренбургской, Тульской, Томской, Липецкой, Вологодской, Магаданской областях и в Приморском крае желающие могут предварительно записаться на укол через интернет или по телефону. Корреспондент “Ъ” в Воронеже в среду действительно смог встать в очередь, оставив заявку в регистратуре поликлиники.

В проблемных регионах с выводами исследователей не согласны. «Каждое обращение в поликлинику фиксируется, информация будет аккумулироваться у участковых и передаваться заведующим»,— заявил на брифинге первый замдиректора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин. «Этот перечень (лиц, имеющих право привиться.— “Ъ”) условный, вакцинировать готовы всех желающих. Для этого нужно прийти в поликлинику по месту жительства, пройти обследование, и человека поставят в лист ожидания»,— сказал “Ъ” советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов. В минздраве Ульяновской области “Ъ” сообщили, что запись на вакцинацию пока доступна только в поликлиниках по месту жительства, а электронная запись должна быть доступна со следующей недели, хотя «при этом все равно придется сначала пройти терапевта и тестирование (на вирус и антитела.— “Ъ”)».

В пресс-службе минздрава Башкирии промедление с записью на вакцинацию “Ъ” объяснили отсутствием необходимого количества препарата. Источник “Ъ”, близкий к администрации главы Башкирии, сообщил, что технологически там готовы к вакцинированию, но «желающих особо нет». «Нет такого количества желающих, из которых можно было бы формировать очередь. Такое ощущение, что все стоят и ждут: пусть первым будет кто-то другой, а не я»,— пояснил собеседник.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”