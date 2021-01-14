Сиквенс подкрался незаметно

13 января президент России Владимир Путин впервые в этом году встретился с членами правительства и пристрастно расспросил некоторых из них, как обстоят дела на фронте борьбы с COVID. Он объявил стране о начале массовой вакцинации. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников отмечает, что Владимира Путина, еще не сделавшего прививку, очень беспокоит британский штамм коронавируса.

Первая после Нового года встреча с членами правительства должна была принести людям что-то новое. Лично я ждал, как президент расскажет, что поставил себе уже наконец новую вакцину (не сбылось). Но сбылось другое новое.

— Мы видим,— рассказал Владимир Путин,— что наблюдается некоторое снижение (заболеваемости.— А. К.), но успокаивать нас это не должно. Мы видим, что происходит в отдельных странах, в частности, скажем, в Великобритании, с тревогой за этим наблюдаем, находимся в контакте с нашими европейскими партнерами по этим вопросам… Но нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции.

Он потом еще раз и еще вернется к теме этих новых штаммов: она, без сомнения, волнует его (видимо, и в связи с собственной прививкой).

Президент попросил доложить о ситуации с состоянием инфекции вице-премьера Татьяну Голикову, по поводу которой все чаще возникает уже только один вопрос: а она когда-то спит? И если да, то когда?

Госпожа Голикова зафиксировала за последние 12 дней нового года снижение заболеваемости на 15% (ни о чем особенном это, впрочем, не говорит: скорее всего, в связи с выходными днями делали меньше тестов).

В мире при этом все как всегда тревожно (странно, что и это почему-то обнадеживает):

— За первую неделю 2021 года количество выявленных случаев новой коронавирусной инфекции увеличилось на 5,5%. Почти 50% новых случаев сосредоточено в американском регионе, 38% случаев — в европейском регионе. В 23 из 55 стран европейского региона мы отмечаем рост числа выявленных новых случаев коронавирусной инфекции. При этом, как вы уже сказали, в абсолютных значениях наибольшее число случаев, рост почти 34%, за первую неделю нового года отмечено в Великобритании, и связано это с распространением нового штамма коронавируса, который зафиксировали коллеги из Великобритании.

Рассказав, что врачи продолжают получать спецмашины для опережающей борьбы с COVID, Татьяна Голикова сделала специальное лирическое сообщение лично для президента России, заслужив его поощрительную и тоже опережающую улыбку (как знал):

— Отмечу, что 30 декабря прошлого года главный врач Кандалакшской центральной районной больницы вручил ключи от автомобиля врачу амбулатории поселка Алакуртти Мурманской области Татьяне Александровне Яковлевой, обращение которой было озвучено на вашей пресс-конференции. Хочу сказать, Владимир Владимирович, что сейчас автомобиль оформляется, на него оформляются страховка и документы в инспекции безопасности дорожного движения.

Затем президент снова вернулся к теме новых штаммов:

— В некоторых странах мы видим сейчас всплеск заболеваемости. Непонятно, с чем связан этот всплеск: то ли с новыми штаммами, то ли с тем, что в праздничные дни не соблюдалась необходимая в таких условиях дисциплина. Нам нужно точно понять — я знаю, что эти штаммы у нас есть, специалисты и наши ученые над этим работают,— ясно представлять, как действует вакцина.

До этого академик Александр Гинцбург и его коллеги заверяли, что «Спутник V» попутно побеждает и английский штамм, и, похоже, любой другой (от новых штаммов его величие, судя по всему, лишь возрастает, так как появляется повод убедиться в его новых несокрушимых возможностях), даже не замечая их.

Но то, что произнес теперь Владимир Путин, свидетельствовало о том, что лично он сделал резкий рывок в утверждении новых стандартов российской вакцины:

— Российская вакцина, это уже совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это показывает практика, я думаю, что вообще самая лучшая в мире! — воскликнул Владимир Путин.— Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов, наших ученых! Но нам нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов.

То есть проблема новых штаммов и правда, можно сказать, не отпускает его. Он, может, уже было и собрался поставить себе эту вакцину на праздниках, а тут как начали приходить вести из Англии — и энтузиазма поубавилось. Ведь хочется сделать так, чтобы, как говорится, два раза не вставать.

А то еще, не дай бог, сделаешь, а потом вообще не встанешь.

И кого сейчас убеждал Владимир Путин в том, что «Спутник V» хорош и против британского вируса — себя или всех остальных?

— Я знаю,— говорил он,— мнение специалистов, они считают, что наша вакцина будет работать, и работать эффективно, несмотря на всю эту множественность штаммов, но все равно нужны глубокие исследования. Прошу вас в полном объеме эти исследования прокурировать, посмотреть, чтобы все там было на самом высоком уровне, как и происходило до сих пор.

В общем, пока не прокурировали, ждем.

При этом президент проинформировал страну о переходе от «масштабной к массовой вакцинации»:

— Мы разворачиваем вакцинацию, уже перешли на масштабную вакцинацию. Но на прошлой неделе мне Михаил Владимирович (Мишустин, председатель правительства.— А. К.) докладывал, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановый объем выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации. И я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру. Слава богу, вакцина наша не требует при перевозке и транспортировке каких-то экстренных, необычных условий, как минус 50, минус 70 (градусов.— “Ъ”), у нас все гораздо проще и эффективнее работает. Это можно сделать.

Владимир Путин намекал на недостатки в этом смысле других вакцин. «Спутник V» и в самом деле побеждает не только зарубежные аналоги, но и, судя по всему, внутренние: по крайней мере, такое настроение, по данным “Ъ”, царит в отечественных околомедицинских кругах, занимающихся пропагандой российских вакцин.

Татьяна Голикова успокаивала Владимира Путина:

— На сегодняшний день я могу сказать, что тот сиквенс нового штамма коронавирусной инфекции, который мы провели силами научного центра «Вектор», говорит о том, что вакцины (даже обе.— А. К.) эффективны против нового штамма. Но, как я уже сказала в своем выступлении, мы дополнительно проводим научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными, на 200%, если можно так сказать, что это действительно так, и основание сейчас утверждать это у нас есть. Мы сейчас на определенных животных уже проводим эти исследования.

Да, он все-таки еще подождет.

Посмотрит, что станет с определенными животными.

Их, оказывается, все-таки еще только предстоит прокурировать.

Андрей Колесников