«Спутник» вышел на орбиту

За последние недели в целом ряде западных СМИ появились нейтральные или даже положительные публикации о российской вакцине «Спутник V». Ранее тональность освещения достижений РФ в борьбе с коронавирусом была преимущественно критической, в чем российские власти видели признаки нечестной конкурентной борьбы. Опрошенные “Ъ” корреспонденты западных изданий, впрочем, поясняют, что критика касалась не достижений российских ученых, а действий политиков, стремящихся любой ценой выиграть глобальную гонку вакцин. Продвижение «Спутник V» на Западе между тем пока не входит в число приоритетов для властей РФ: им бы суметь удовлетворить спрос в других частях света.

«Почему я привился российской вакциной»

Отношение к «Спутник V» в США и Европе, похоже, постепенно меняется. Летом и осенью тональность материалов о российской вакцине в западных СМИ была весьма скептической, а порой и язвительной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял это «недобросовестной конкуренцией». Гендиректор финансировавшего разработку «Спутник V» Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сетовал, что Запад «вместо того, чтобы бороться с COVID-19, на самом деле борется с российской вакциной». За последние же недели в нескольких ведущих изданиях (включая The New York Times, The Independent, Bloomberg, Business Insider) вышли публикации, которые можно охарактеризовать как нейтральные, если не положительные.

В статье «Почему я привился российской вакциной» корреспондент The New York Times в Москве Эндрю Крамер пишет, что изначально серьезно сомневался в том, стоит ли доверяться наработке, представленной миру в атмосфере «политизации и пропаганды». Но в итоге он решился на укол. Как пояснил Эндрю Крамер “Ъ”, решение привиться «Спутник V» он принял сам. На это его сподвигла новость о том, что российский Минздрав включил сотрудников СМИ в категорию лиц, прививаемых в приоритетном порядке.

Идея написать о своем опыте статью журналисту пришла уже после вакцинации в ходе обсуждения с редактором.

«Я благодарен за возможность привиться»,— сказал собеседник “Ъ”. По его словам, никаких побочных эффектов после первой дозы вакцины у него не было.

Эндрю Крамер не согласен с мнением, что западные СМИ ранее предвзято писали о российской вакцине. По его словам, критические высказывания цитируемых в соответствующих материалах экспертов относились не к квалификации и достижениям российских ученых, а к действиям властей РФ, которые излишне политизировали эту тему. «Например, когда они на весь мир объявили, что первыми зарегистрировали вакцину от COVID-19, хотя на тот момент третья фаза клинических испытаний "Спутник V" только-только началась. Или когда они после сообщения, что эффективность вакцины от американской компании Moderna составляет более 94%, вдруг заявили, что "Спутник V" дает показатель в 95%, не предоставив доказательств достоверности своих утверждений»,— поясняет американский журналист. В его статье говорится, что политизация процесса разработки вакцины отодвинула на второй план «реально хорошие результаты испытаний» — «то, что представляется настоящим достижением российских ученых, продолжающих долгую и успешную практику разработки вакцин». Отдельный большой материал в The New York Times посвящен принципу работы «Спутник V».

Московский корреспондент британского издания The Independent Оливер Кэрролл тоже решил поставить себе «Спутник V» после того, как в России официально начали прививать представителей СМИ. По его словам, определенные сомнения насчет безопасности вакцины у него были, но они были связаны не столько с возможностями российских медиков, сколько с форсированием регистрации и победным реляциями со стороны российских чиновников. «Что касается восприятия российской вакцины на Западе, то здесь на работе ученых негативно сказалась репутация властей России. На этой истории наглядно видно, что порой политикам лучше в науку не вмешиваться»,— говорит журналист.

В итоге он решил, что риск заболеть в суровую русскую зиму выше, чем вероятность серьезных побочных эффектов, тем более что их у его уже привившихся знакомых в России и не было.

Во вторник Оливер Кэрролл получил результаты анализа на антитела — они появились, хоть пока и в небольшом количестве. В ближайшее время он пойдет за второй дозой.

Старший аналитик Bloomberg по фармацевтике Сэм Фазели российской вакциной не прививался, но тем не менее указывает в своем материале, что ей «можно доверять». По его словам, «даже без опубликованных результатов третьей фазы испытания есть основания полагать, что "Спутник V" может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях». Он отметил, что в ходе испытаний российской вакцины не было выявлено тяжелых побочных эффектов.

Напомним, что ранее «Спутник V» вызывал жесткую критику со стороны СМИ и экспертов стран Запада. Так, они обращали внимание на крайне малую выборку пациентов при проведении первых двух фаз клинических испытаний. А после того как в авторитетном медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты первой и второй фазы исследований «Спутник V», группа западных ученых выступила с открытым письмом, в котором высказывались сомнения в отношении методов работы российских специалистов и подлинности результатов.

Обещать — не значит поставить

На изменение тональности публикаций в СМИ о российской вакцине обратили внимание и в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшем «Спутник V». По мнению директора института Александра Гинцбурга, «позитивное отношение связано с тем, что вакцина очень качественно сделана». «С одной стороны, в основе лежал труд не одного поколения научных сотрудников института Гамалеи, с другой — активная работа РФПИ по продвижения этого препарата на международном рынке»,— сказал он “Ъ”.

Александр Гинцбург выступает за сотрудничество разработчиков вакцин (в декабре центр подписал меморандум о сотрудничестве с англо-шведской фармацевтической компанией АstraZeneca). Это, по его словам, поможет быстрее и эффективнее бороться с распространением коронавируса и задействовать более значительные производственные мощности не только в России, но и за ее пределами. Улучшение образа российской вакцины в западных СМИ может положительно сказаться на совместных проектах с западными производителями, однако выход на рынок США и стран Евросоюза для России сейчас явно не является приоритетом.

Грузовики, везущие вакцину «Спутник V» по улица Буэнос-Айресе, Аргентина Фото: TELAM / AFP

Как ранее отмечали в РФПИ, закупкой или производством «Спутник V» интересуются более 50 стран. Преимущественного это государства постсоветского пространства, Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии и Африки. По подсчетам Bloomberg, вакцина Центра имени Гамалеи сейчас на пятом месте в мире по количеству предзаказов.

Российскую вакцину уже изготавливают в Южной Корее и Индии.

В ближайшие месяцы, как ожидается, начнется ее производство в Бразилии и Аргентине.

Белорусский медицинский работник работает с документацией Российской коронавирусной вакцины «Спутник V» в Минске Фото: Julia Borodun/ Belarus Health Ministry via AP

Первым же зарубежным государством, зарегистрировавшим «Спутник V» на своей территории, стала Белоруссия. 29 декабря, после клинических испытаний, в страну поступила первая партия российской вакцины, что дало старт вакцинации населения. Об этом сообщили в РФПИ, не уточнив масштабы поставок. Следующим шагом должна стать организация выпуска «Спутник V» на территории самой Белоруссии.

С февраля прививочная кампания начнется и в Казахстане, где на базе Карагандинского фармацевтического завода 21 декабря запустили производство российской вакцины. Вопрос выпуска «Спутник V» обсуждают и в Киргизии. Сейчас же в Бишкеке надеются получить 500 тыс. доз российской вакцины — киргизские власти направили в РФ соответствующую заявку.

1 млн доз вакцины в рамках подписанного 21 декабря соглашения Россия обещала направить Узбекистану — в частности, для нужд трудовых мигрантов, которые выезжают в РФ на заработки. О сроках поставки не сообщалось. Но вряд ли речь идет о ближайшем времени: власти РФ признают, что пока не обладают производственными мощностями для охвата вакциной собственного населения. Это понимают и в Ташкенте, а потому подали заявку на приобретение 2 млн доз вакцины на льготных условиях через механизм COVAX — инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Еврокомиссии и правительства Франции, запущенную с целью обеспечения вакцинами против COVID-19 наиболее нуждающихся групп населения вне зависимости от их статуса и места проживания. Поставки вакцин через COVAX еще не начались, но в ВОЗ обещают, что первую партию направят странам в ближайшие месяцы.

Спикер парламента Сербии Ивица Дачич во время прививки Фото: Serbian Interior Ministry / Anadolu Agency / AFP

Портфолио COVAX включает в себя десять вакцин, в том числе от AstraZeneca, Moderna и Novavax. Российской вакцины среди них нет, хотя глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее отмечал, что хотел бы, чтобы «Спутник V» вошел в портфолио COVAX.

Александр Гинцбург в беседе с “Ъ” также выразил надежду, что «выигрышная» стоимость российской вакцины привлечет к ней внимание международных фондов, создаваемых для того, чтобы поставлять препараты в страны, которые не в состоянии оплатить массовую вакцинацию населения.

Небольшую партию «Спутник V» рассчитывает закупить и Армения. По словам министра здравоохранения Арсена Торосяна, речь идет о вакцинировании 1 тыс. человек, а впоследствии, возможно, еще 10 тыс. При этом в Минздраве Армении ранее заявляли, что надеются получить 600 тыс. доз вакцины в рамках СOVAX.

Вакцина раздора

С другими государствами постсоветского региона все сложнее. Так, в конце декабря, уже уйдя с поста президента Молдавии, Игорь Додон заявил, что республика «может получить» «Спутник V» в ближайшее время и «этим (вопросом.— “Ъ”) нужно заниматься властям» республики. Он уточнил, что 30 тыс. доз пойдут в Приднестровье и до 100 тыс. доз — в Кишинев. Правда, новый президент Молдавии Майя Санду эту информацию никак не комментировала. При этом ожидается, что часть вакцин против COVID-19, которые Румыния закупит в рамках своей квоты у ЕС, будет доставлена в Молдавию. Речь идет о примерно 200 тыс. доз вакцины. Кроме того, как и многие другие страны, Молдавия делает ставку на COVAX.

А на Украине тема вакцинирования привела к скандалу. В начале января стало известно, что фармкомпания «Биолек» подала документы для регистрации «Спутник V». Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник заявил, что выступает против использования в стране российской вакцины, даже если ее эффективность будет доказана. Ранее он также называл «Спутник V» «гибридным оружием России против Украины». Между тем председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал отказ Киева от российской вакцины преступлением против здоровья граждан. Так или иначе, но о реальной возможности закупки или производства на Украине российского «Спутника» речь пока не идет.

О том, покупать ли вакцину у РФ, спорят также в Грузии. Несмотря на бурное противодействие оппозиции, которая называет «Cпутник V» не иначе как «инструментом мягкой силы России», правительство Грузии не исключает, что в случае утверждения «Cпутник V» Всемирной организацией здравоохранения Тбилиси обратится к Москве с просьбой о приобретении вакцины. Так, министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила СМИ: вопрос приобретения российской вакцины пока «не рассматривается», но «если она будет признана миром», то, «возможно, не только Грузия, но и другие страны будут ею пользоваться».

Елена Черненко, Марианна Беленькая, Марина Коваленко, Наталья Костарнова; Георгий Двали, Тбилиси