7 января социальные сети Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и другие платформы заблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа после нападения его сторонников на здание Конгресса. Как политики разных стран отреагировали на блокировку — в материале “Ъ”.
Антон Горелкин
- Кто: депутат Госдумы Антон Горелкин
- Когда и где: 7 января в своем канале в Telegram
«Несколько твитов — и толпа штурмует Капитолий. Можно с большой долей уверенности сказать, что не будь у проигравшего президента независимого доступа к огромной аудитории, этих событий не было бы. Хотя Трамп напрямую не призывал к штурму, его аккаунты в FB и Twitter заблокированы. И это, пожалуй, первый раз, когда я считаю блокировку политика правильной. Необдуманные заявления уходящего президента уже привели к человеческим жертвам. И от греха подальше хорошо бы ему помолчать, пока беспорядки не улягутся».
Рамзан Кадыров
- Кто: глава Чечни Рамзан Кадыров
- Когда и где: 8 января в своем канале в Telegram
«Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы. Вот относился бы он с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы...»
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
- Кто: президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
- Когда и где: 9 января во время выступления в штате Мичоакан
«Социальные сети должны сохранять открытость и обеспечивать право народа на получение информации. Надеюсь, они всегда будут открытыми, в них не будет цензуры, чтобы общение продолжало существовать и было гарантировано право народа на информацию, в этом заключается сущность демократии».
Алексей Навальный
- Кто: оппозиционер Алексей Навальный
- Когда и где: 9 января в своем микроблоге в Twitter
«Я считаю, что бан президента Трампа в твиттере — это неприемлемый акт цензуры… Да, Трамп, находясь на своей позиции, говорил и писал безответственные вещи. За это он расплатился тем, что его не избрали на второй срок… Решение о бане Трампа, как мне кажется, эмоциональное и основанное на личных политических предпочтениях… Не надо говорить мне, что Трампа забанили за нарушение правил твиттера. Я получаю здесь угрозы убийства каждый день в течение многих лет. И твиттер никого не банит (правда, я и не требую этого)».
Тьерри Бретон
- Кто: европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
- Когда и где: 9 января в интервью изданию Politico
«То, что генеральный директор может отключить рупор президента США без какой-либо другой формы контроля и противодействия, удивляет. Это не только подтверждает мощность этих платформ, но также демонстрирует слабые места в организации общества в цифровом пространстве».
Линдси Грэм
- Кто: председатель комитета Сената США по судебной системе Линдси Грэм
- Когда и где: 9 января в своем микроблоге в Twitter
«Возможно, после этих слов Twitter меня заблокирует, но я готов принять такую судьбу. Ваше решение навсегда заблокировать президента Трампа — серьезная ошибка».
Алексей Пушков
- Кто: член комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков
- Когда и где: 10 января в своем канале в Telegram
«Из блокировки Трампа и альтернативных площадок (типа Parler и др.) американскими сетевыми гигантами будем делать серьезные выводы. Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США. Квази-тотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны».
Брюно Ле Мэр
- Кто: министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр
- Когда и где: 11 января в интервью радиостанции France Inter
«Меня шокирует то, что Twitter принимает решение о блокировке, потому что регулирование цифровых гигантов не может осуществляться самой так называемой цифровой олигархией… Регулирование цифровых гигантов должно осуществляться народом, государством и правосудием».
Штеффен Зайберт
- Кто: представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (от лица канцлера Ангелы Меркель)
- Когда и где: 11 января на брифинге в Берлине
«Фундаментальное право на свободу убеждений является основным правом первостепенной важности, и это право может быть нарушено, но в рамках закона и в рамках, определенных законодательным органом, а не по решению руководства платформ социальных сетей. С этой точки зрения канцлер считает проблематичным то, что аккаунты президента США были заблокированы».
Реджеп Тайип Эрдоган
- Кто: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
- Когда и где: 11 января в заявлении для прессы в Анкаре
«Мы внимательно следим за тем, как те, кто еще недавно обвинял Турцию в отсутствии демократии, прав и свобод, прибегли к очень жестким мерам при первой же угрозе, с которой они столкнулись. Те, кто выступал против наших усилий по созданию юридической основы для соцсетей, сами же начали принимать самые примитивные меры цензуры».