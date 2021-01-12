Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Горелкин Кто: депутат Госдумы Антон Горелкин

депутат Госдумы Антон Горелкин Когда и где: 7 января в своем канале в Telegram «Несколько твитов — и толпа штурмует Капитолий. Можно с большой долей уверенности сказать, что не будь у проигравшего президента независимого доступа к огромной аудитории, этих событий не было бы. Хотя Трамп напрямую не призывал к штурму, его аккаунты в FB и Twitter заблокированы. И это, пожалуй, первый раз, когда я считаю блокировку политика правильной. Необдуманные заявления уходящего президента уже привели к человеческим жертвам. И от греха подальше хорошо бы ему помолчать, пока беспорядки не улягутся».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров Кто: глава Чечни Рамзан Кадыров

глава Чечни Рамзан Кадыров Когда и где: 8 января в своем канале в Telegram «Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы. Вот относился бы он с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы...»

Фото: Marco Ugarte, AP Андрес Мануэль Лопес Обрадор Кто: президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор

президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор Когда и где: 9 января во время выступления в штате Мичоакан «Социальные сети должны сохранять открытость и обеспечивать право народа на получение информации. Надеюсь, они всегда будут открытыми, в них не будет цензуры, чтобы общение продолжало существовать и было гарантировано право народа на информацию, в этом заключается сущность демократии».

Фото: instagram.com/navalny Алексей Навальный Кто: оппозиционер Алексей Навальный

оппозиционер Алексей Навальный Когда и где: 9 января в своем микроблоге в Twitter «Я считаю, что бан президента Трампа в твиттере — это неприемлемый акт цензуры… Да, Трамп, находясь на своей позиции, говорил и писал безответственные вещи. За это он расплатился тем, что его не избрали на второй срок… Решение о бане Трампа, как мне кажется, эмоциональное и основанное на личных политических предпочтениях… Не надо говорить мне, что Трампа забанили за нарушение правил твиттера. Я получаю здесь угрозы убийства каждый день в течение многих лет. И твиттер никого не банит (правда, я и не требую этого)».

Фото: Olivier Matthys, Pool, AP Тьерри Бретон Кто: европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон

европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон Когда и где: 9 января в интервью изданию Politico «То, что генеральный директор может отключить рупор президента США без какой-либо другой формы контроля и противодействия, удивляет. Это не только подтверждает мощность этих платформ, но также демонстрирует слабые места в организации общества в цифровом пространстве».

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Линдси Грэм Кто: председатель комитета Сената США по судебной системе Линдси Грэм

председатель комитета Сената США по судебной системе Линдси Грэм Когда и где: 9 января в своем микроблоге в Twitter «Возможно, после этих слов Twitter меня заблокирует, но я готов принять такую судьбу. Ваше решение навсегда заблокировать президента Трампа — серьезная ошибка».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Пушков Кто: член комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков

член комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков Когда и где: 10 января в своем канале в Telegram «Из блокировки Трампа и альтернативных площадок (типа Parler и др.) американскими сетевыми гигантами будем делать серьезные выводы. Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США. Квази-тотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны».

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Брюно Ле Мэр Кто: министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр Когда и где: 11 января в интервью радиостанции France Inter «Меня шокирует то, что Twitter принимает решение о блокировке, потому что регулирование цифровых гигантов не может осуществляться самой так называемой цифровой олигархией… Регулирование цифровых гигантов должно осуществляться народом, государством и правосудием».

Фото: Markus Schreiber, AP Штеффен Зайберт Кто: представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (от лица канцлера Ангелы Меркель)

представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (от лица канцлера Ангелы Меркель) Когда и где: 11 января на брифинге в Берлине «Фундаментальное право на свободу убеждений является основным правом первостепенной важности, и это право может быть нарушено, но в рамках закона и в рамках, определенных законодательным органом, а не по решению руководства платформ социальных сетей. С этой точки зрения канцлер считает проблематичным то, что аккаунты президента США были заблокированы».