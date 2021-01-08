Пользователей WhatsApp обязали делиться данными с Facebook

Мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение, дополнив его пунктом о передаче личных данных корпорации Facebook. В соглашении указано, что WhatsApp, как часть компании Facebook, будет делиться со всем «семейством приложений» необходимой информацией о пользователе.

Компания пояснила, что сбор сведений поможет улучшить сервисы по подбору персональной рекламы, контента и персональных услуг с учетом запросов пользователя. Фактически обмен данными происходил и раньше, но с 8 февраля от него нельзя отказаться.

При этом мессенджер Signal 7 января столкнулся с резким увеличением числа пользователей, которые начали регистрироваться в приложении. Это произошло после того, как богатейший человек планеты генеральный директор Tesla Илон Маск посоветовал пользоваться Signal.