Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Социальная сеть Twitter сообщила, что немедленно и на постоянной основе заблокировала личный аккаунт президента США Дональда Трампа. Действующему президенту вменяется нарушение правил, запрещающих восхвалять насилие, и риск дальнейшего подстрекательства.

Решение заблокировать аккаунт, по сообщению компании, была принято из-за «продолжающейся напряженности в США» и «всплеску мирового обсуждения» штурма здания Конгресса 6 января. Twitter заявила, что проанализировала два твита, сделанные господином Трампом после окончания его временной блокировки. В одном из них он говорил, что «американские патриоты», проголосовавшие за него, «будут иметь большой голос в будущем», во втором — отказался посещать инаугурацию избранного президента Джо Байдена.

«Эти два твита нужно читать в контексте более масштабных событий в стране, а также способов, которыми высказывания президента могут использоваться для мобилизации, в том числе для призывов к насилию,— указано в блоге компании. — После оценки формулировок, использующихся в этих твитах, на предмет соответствия политике о восхвалении насилия, мы определили, что они нарушают политику... и действия пользователя @realDonaldTrump должны быть приостановлены немедленно и навсегда».

Компания обратила внимание, что в Twitter и вне него «уже распространяются планы будущих вооруженных протестов», в том числе планы второго нападения на Капитолий США и капитолии штатов 17 января.

«Действие учетной записи приостановлено»,— указано на странице господина Трампа в Twitter. Ссылки на отдельные твиты, сохранившиеся в архивных новостях, также не работают. Официальный аккаунт президента США в Twitter, передающийся вместе с должностью, не заблокирован.

Напомним, в 2020 году Twitter начал помечать твиты Дональда Трампа, призывающие к насилию, специальной меткой. Позднее социальная сеть ввела метки о дезинформации насчет распространения коронавируса, методики выборов в США и их результатов. В отдельных случаях социальная сеть не позволяла отвечать на твиты господина Трампа и ретвитить их. Действия со стороны онлайн-платформ привели к тому, что президент стал выступать за отмену раздела раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций США. Этот раздел освобождает платформы от ответственности за то, что публикуют их пользователи. По мнению господина Трампа, он позволял им нарушать свободу слова.

6 января сторонники господина Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах. Вскоре после начала штурма Дональд Трамп опубликовал обращение, в котором призвал протестующих разойтись по домам и одновременно поддержал их. Facebook заблокировал аккаунт президента как минимум до инаугурации Джо Байдена, Twitch и Snapchat — бессрочно. В последние дни в Конгрессе США обсуждается возможность объявления импичмента Дональду Трампу или его досрочного отстранения от обязанностей президента по недееспособности.

Что сказал Дональд Трамп после разгрома Капитолия — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».