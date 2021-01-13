YouTube заблокировал аккаунт Трампа на неделю

Администрация YouTube удалила последнее видео с официального аккаунта действующего президента США Дональда Трампа, опасаясь роста насилия. Компания лишила президента возможности публиковать видео и вести трансляции в течение семи дней.

«После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию»,— цитирует заявление YouTube портал Axios. В компании заявляют, что ограничение может быть продлено.

Ранее аккаунт господина Трампа навсегда заблокировал Twitter. После этого блокировке подверглась и учетная запись главы США в Facebook. YouTube оставался единственной крупной платформой, которая не заморозила аккаунт господина Трампа или не заблокировала его полностью. На таком решении настаивали правозащитные организации США.

Соцсети блокируют аккаунты господина Трампа за одобрение беспорядков, которые устроили сторонники действующего президента в здании Капитолия 6 января. В результате случившегося погибли пять человек, было задержано более 50 протестующих, возбуждено не менее 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.

О реакции бизнеса на захват Капитолия сторонниками Дональда Трампа — в материале “Ъ” «Капитолий спугнул капиталы».