Facebook вслед за Twitter заблокировал аккаунт Трампа

Социальная сеть Facebook на 24 часа заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Страница доступна для просмотра другими пользователями, однако сам президент лишен возможности писать сообщения. Ранее аккаунт господина Трампа в Twitter был заблокирован на 12 часов.

«Мы оценили два нарушения политики в отношении страницы президента Трампа, они приведут к 24-часовой блокировке функций. Это означает, что он потеряет возможность публиковать сообщения на платформе в течение этого времени»,— сообщает пресс-служба Facebook в Twitter.

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Ранее Twitter потребовал удалить видео с выступлением господина Трампа на фоне протеста возле здания Капитолия в Вашингтоне, а также два других твита на тему выборов. На видео он заявлял, что выборы были «украдены». До этого видеообращение господина Трампа заблокировали Facebook и Youtube.

Напомним, сторонники господина Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне с требованием пересмотра итогов президентских выборов. Пострадало несколько человек, одна женщина умерла. В здании нашли бомбу. Сейчас Капитолий освободили от демонстрантов, а дебаты по результатам выборов возобновились.