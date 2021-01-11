После штурма Капитолия возбуждено 25 дел о внутреннем терроризме

После событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники президента США Дональда Трампа прорвались в Капитолий, возбуждено не менее 25 уголовных дел, сообщил конгрессмен Джейсон Кроу. Дела возбуждены по факту внутреннего терроризма.

«В связи с нападением на Капитолий было заведено не менее 25 дел по внутреннему терроризму. Было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли с зажигательной смесью, взрывные устройства и наручники, что говорит о том, что серьезное бедствие удалось предотвратить»,— говорится в заявлении демократа. О возбуждении дел конгрессмену сообщил министр Армии США Райан Маккарти.

Господин Кроу добавил, что в штурме здания Конгресса также участвовали действующие и находящиеся в резерве военнослужащие. Он также уточнил, что Министерство Армии осведомлено о возможных и потенциальных угрозах перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Передача власти состоится 20 января.

После беспорядков в Вашингтоне, при которых погибли пять человек, было задержано более 50 человек. Джо Байден назвал прорвавшихся в Капитолий людей террористами и призвал не сравнивать их с тему, кто выражает свою гражданскую позицию. В провоцировании беспорядков господин Байден обвинил действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

О штурме Капитолия и позиции президента — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».