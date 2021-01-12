Капитолий спугнул капиталы

Штурм здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа привел к жестким ответным мерам в отношении действующего президента. Социальные сети лишили его возможности публичных выступлений в интернете, а парламентарии готовят его импичмент. Санкциям подверглись и те, кто поддержал штурм. Куда неожиданнее стала реакция бизнеса — корпорации одна за другой объявляют, что в ближайшее время не намерены помогать никому из американских политиков.

После штурма Капитолия ведущие соцсети закрыли все аккаунты Дональда Трампа, а законодатели в экстренном порядке принялись за подготовку импичмента (уже второго для действующего президента США). Отреагировал на события в Вашингтоне и бизнес.

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От Дональда Трампа отвернулись даже те, кто его всегда поддерживал. Deutsche Bank, бывший его финансовым партнером и опорой с 1990-х годов, не прекращал работать с господином Трампом, даже когда он оказался в эпицентре уголовного расследования со стороны американских властей, подозревающих Дональда Трампа в финансовых махинациях и неуплате налогов. Но после событий 6 января немецкий банк, как сообщило агентство Bloomberg, решил прекратить любые отношения с действующим главой Белого дома и не желает иметь с ним никаких дел в будущем. При этом банк согласился простить господину Трампу все долги, а это около $300 млн.

Дистанцируется от Дональда Трампа и нью-йоркский Signature Bank, обслуживавший его по меньшей мере с 2011 года. В этом банке у господина Трампа два личных счета, на которых хранятся $5,3 млн.

«Мы никогда раньше не комментировали какие-либо политические вопросы и надеемся никогда не делать этого в будущем,— говорится в заявлении Signature.— Мы считаем, что приемлемым решением будет отставка президента Соединенных Штатов, что отвечает наилучшим интересам нашей нации и американского народа».

Платформа онлайн-платежей Stripe заявила, что больше не будет обрабатывать платежи, связанные с сайтом штаба Дональда Трампа. А торговая площадка Shopify закрыла два онлайн-магазина, связанных с президентом. Один из них принадлежит Trump Organization, а второй — штабу. О прекращении сотрудничества с господином Трампом объявил и чемпионат Профессиональной ассоциации гольфистов, который проводится Американской ассоциацией профессиональных игроков в гольф. Из календаря чемпионата на 2022 год был исключен этап, который должен был пройти в Trump National Golf Club в Нью-Джерси.

Бойкоту подвергся не только Дональд Трамп, но и те, кто его поддерживал.

О прекращении пожертвований в пользу политиков, призывавших к пересмотру результатов президентских выборов, объявил один из крупнейших банков США — Morgan Stanley. К аналогичной мере решили прибегнуть American Express, MasterCard, AT&T, Amazon, Comcast, The Blue Cross Blue Shield Association, Marriott International и Dow.

Многие корпорации решили и вовсе отстраниться от американской политики, хотя бы на какое-то время.

Никакой финансовой помощи политикам больше не намерены оказывать Facebook, Google, банки Citigroup, JP Morgan Chase и Goldman Sachs, Visa, авиакомпании American Airlines и Delta, нефтяная компания BP, The Coca-Cola Company, сервис бронирования жилья Airbnb и сеть отелей Hilton, а также служба доставки FedEx. Список таких компаний уже внушительный и с каждым днем он только растет.

Кирилл Сарханянц