Резолюцию об импичменте Трампа поддержали 218 демократов Палаты представителей

По меньшей мере 218 конгрессменов-демократов заявили, что поддерживают резолюцию об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа, пишет Politico. Газета отмечает, что этого числа достаточно, чтобы утвердить документ при проведении голосования в Палате представителей Конгресса США.

Инициатива была внесена сегодня. В резолюции говорится, что господин Трамп подстрекал своих сторонников к мятежу.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси дала понять, что вынесет документ на голосование, если Дональд Трамп сам не подаст в отставку или не будет отстранен путем применения 25-й поправки к Конституции США. Председатель комитета по регламенту Палаты представителей США демократ Джим Макговерн заявлял, что голосование об импичменте президента Дональда Трампа состоится в среду, 13 января. По его мнению, импичмент будет утвержден. Ранее сегодня конгрессмены-республиканцы заблокировали внесенную демократами резолюцию с призывом к вице-президенту страны Майку Пенсу отстранить господина Трампа от власти по 25-й поправке.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента. В результате беспорядков погибли 5 человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.

О происходящем в США — в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».